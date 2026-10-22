O que levou Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, cancelar compromissos
Canto tem show marcado para sábado, 24
Kauan, da dupla Matheus e Kauan, precisou cancelar compromissos por causa de uma virose. O cantor não especificou quais serão os eventos que não acontecerão mais ou até quando precisará ficar afastado das atividades. O sertanejo tem shows em Cuiabá, Mato Grosso, sábado, 24; e três em São Paulo nos dias 27, 30 e 31.
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“Galera, tinha alguns compromissos essa semana, porém peguei uma virose muito forte. Estou de cama em casa para me recuperar”, disse.