O que levou Barry Manilow a cancelar shows de turnê
Artista estava em uma maratona de 29 shows em 68 dias
O cantor Barry Manilow anunciou uma pausa em sua turnê de despedida, The Last Concert, após cancelar duas apresentações em Las Vegas. De acordo com um comunicado publicado pelo artista em suas redes sociais na última terça-feira, 25, a rotina intensa de 29 shows em 68 dias estava impactando sua saúde. “Parece que estávamos nos esforçando um pouco demais. Agora precisamos todos sentar e ficar quietos”, escreveu.
Inicialmente, Manilow havia anunciado o cancelamento dos shows devido a “problemas técnicos e vocais”, mas o novo anúncio joga luz ao que parece ser a verdadeira razão das ausências. Aos 83 anos de idade, o artista tem um histórico recente de problemas de saúde, tendo passado por uma cirurgia para lidar com um câncer de pulmão no final de 2025.
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