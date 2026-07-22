O que levou apresentadora chorar e abandonar programa ao vivo na Jovem Pan

A apresentadora Márcia Dantas, 38, âncora do programa Tempo Real, da Jovem Pan, protagonizou um episódio delicado nesta terça-feira, 21. Ela estava no estúdio enquanto um repórter dava informações sobre uma quadrilha que roubava remédios oncológicos. Antes mesmo do colega terminar sua participação, já era possível ouvir um choro ao fundo. Quando a imagem voltou ao estúdio, Márcia secava as lágrimas com as mãos e avisou que o programa iria para um intervalo comercial. “Volto já”, disse.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A apresentadora chegou a voltar ao estúdio, onde permaneceu por cerca de 20 minutos e conversou com Camila Yunes. Em seguida, saiu do ar novamente. A Jovem Pan precisou exibir a logomarca do telejornal enquanto organizava a apresentação. Cerca de 30 minutos depois, o jornalista Cassius Zeilmann assumiu definitivamente o comando do jornal, justificando que Márcia precisou se ausentar por “questões pessoais”. Nos bastidores, ela teria deixado o ao vivo por causa de um desentendimento com o diretor Diego Castro. Fontes ligadas ao canal afirmaram que a emissora já interveio para tentar resolver o conflito entre os dois, mas, aparentemente, não obteve bons resultados.

Nas redes sociais, Márcia publicou uma mensagem reflexiva. A jornalista compartilhou uma série de frases sobre vulnerabilidade, limites e autocuidado. “Você não é fraca quando chora”, escreveu. Em outro trecho, afirmou: “Você não é louca quando impõe limites” e “Você não é imatura quando resolve devolver o desconforto”. “Seu profissionalismo não é medido pelo julgamento alheio. Tem gente que se inspira no que você faz. Tem gente que levanta depois do tombo porque um dia você caiu e também levantou. Isso não é pouco”, publicou.

Continua após a publicidade