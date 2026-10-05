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Cultura

O que fez Jennifer Anniston recusar participação em documentário de Matthew Perry

Ator morreu em 2023

Por Tatiana Moura 5 out 2026, 15h20 | Atualizado em 6 out 2026, 09h39
O elenco da série Friends
O elenco da série Friends: Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow (Reprodução/Warner Bros)
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Os cinco atores principais de Friends, que atuaram ao lado de Matthew Perry, decidiram não conceder entrevistas ao documentário em homenagem ao norte-americano que morreu em 2023. A produção será lançada no dia 27 de outubro, na Netflix, e contará com depoimentos de pessoas próximas ao ator.

A produção de Aquele sobre Matthew Perry convidou os colegas, mas nenhum quis participar.

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“Em última análise, a série dá voz a outros amigos e colegas em sua vida que têm memória e amor de Matthew”, disse uma fonte ao Page Six. Uma pessoa próxima à Jennifer Aniston afirmou que ela não aceitou por ainda não saber lidar com o luto do amigo. “Ela não vai sentar e começar a chorar na frente da câmera. Ela não quer reviver isso de forma tão pública”, comentou também ao tabloide dos Estados Unidos.

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