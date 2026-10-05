O que fez Jennifer Anniston recusar participação em documentário de Matthew Perry
Ator morreu em 2023
Os cinco atores principais de Friends, que atuaram ao lado de Matthew Perry, decidiram não conceder entrevistas ao documentário em homenagem ao norte-americano que morreu em 2023. A produção será lançada no dia 27 de outubro, na Netflix, e contará com depoimentos de pessoas próximas ao ator.
A produção de Aquele sobre Matthew Perry convidou os colegas, mas nenhum quis participar.
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“Em última análise, a série dá voz a outros amigos e colegas em sua vida que têm memória e amor de Matthew”, disse uma fonte ao Page Six. Uma pessoa próxima à Jennifer Aniston afirmou que ela não aceitou por ainda não saber lidar com o luto do amigo. “Ela não vai sentar e começar a chorar na frente da câmera. Ela não quer reviver isso de forma tão pública”, comentou também ao tabloide dos Estados Unidos.