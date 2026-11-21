Mariah Carey, 57, se apresenta neste sábado, 21, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, com a turnê Mariah Carey’s Christmas Time. Conhecida como a rainha do Natal, a cantora americana entrega um espetáculo que mistura músicas natalinas e grandes sucessos de sua carreira. A apresentação começa às 21h e, se seguir o roteiro do show realizado em São Paulo, na última terça-feira, 17, deve durar cerca de uma hora e meia, com direito a diferentes figurinos, coral, bailarinos e um cenário que reproduz o inverno americano, com árvores de Natal, luzes e flocos de neve.

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O repertório deve incluir clássicos como Silent Night, Joy to the World, Oh Santa!, Sleigh Ride, Christmas (Baby Please Come Home) e Santa Claus Is Comin’ to Town. As canções fazem parte do universo natalino que a artista construiu especialmente a partir do álbum Merry Christmas, lançado em 1994. O grande momento da noite, porém, está reservado para All I Want for Christmas Is You, sucesso que transformou Mariah em presença recorrente nas paradas musicais a cada fim de ano. Em São Paulo, a música encerrou a apresentação, acompanhada de confetes e fogos de artifício.

Na apresentação paulista, Mariah dedicou aproximadamente meia hora aos maiores sucessos de sua trajetória, com músicas como Fantasy, Obsessed, Always Be My Baby, Emotions, It’s Like That, Shake It Off e We Belong Together. Ela passou boa parte do tempo parada no palco, enquanto os bailarinos assumiram as coreografias e as transições entre os números musicais.