O que esperar do show de Anitta na abertura da Copa nos EUA

Anitta será uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 12. A cantora brasileira se apresenta no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai. A principal expectativa para o show é a primeira apresentação ao vivo de Goals, parceria de Anitta com LISA, do BLACKPINK, e Rema. A faixa integra o álbum oficial da Copa e mistura pop latino, K-pop e afrobeats, em uma proposta pensada para representar o alcance global do torneio. Segundo a FIFA, a música será apresentada pela primeira vez ao vivo durante a cerimônia em Los Angeles.

Além da brasileira, a abertura nos Estados Unidos terá nomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla. A cerimônia está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, enquanto a bola rola às 22h para Estados Unidos x Paraguai. A apresentação encerra a sequência de três cerimônias de abertura da Copa de 2026, realizada por Estados Unidos, México e Canadá. Antes do evento em Los Angeles, México e Canadá também receberam festas próprias para marcar o início do Mundial.

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