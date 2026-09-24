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Cultura

O que esperar da vinda da Orquestra Filarmônica de Berlim ao Brasil

Alguns dos músicos mais conceituados do mundo se apresentam na Sala São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 14h46
Um maestro de terno escuro, com barba, rege uma orquestra com uma batuta branca, de pé no centro. À esquerda, um violinista de cabelos grisalhos toca seu instrumento, sentado. Ao fundo, a plateia assiste atenta em um auditório escuro
O maestro Kirill Petrenko e a Orquestra Filarmônica de Berlim (YouTube/Reprodução)
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Mais de 25 anos após sua primeira vinda ao Brasil, a Orquestra Filarmônica de Berlim volta a se apresentar no país em 18 e 19 de setembro, desta vez na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Conduzida por Kirill Petrenko, a Berliner Philarmoniker toca no primeiro dia o Concerto para Piano Nº 1, de Brahms, e Assim falou Zaratustra, de Strauss. Já no segundo, o repertório é compsoto por Variações Enigma, de Elgar, e a Sinfonia N° 4, de Tchaikovsky. 

Os últimos ingressos ainda estão à venda no site Inti. O evento é beneficente e todo o dinheiro arrecadado por ele será redirecionado ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, amparadas pelo projeto Música pela Cura da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, a Tucca.

O setor mais barato é o camarote superior, que sai por uma doação de R$1600. Para sentar ou na plateia central, é preciso dedicar R$5000 à causa. Confira todos os preços:

  • Setor I – Doações a partir de R$ 5000,00 *
    Plateia Central, Elevada Lateral 1º bloco), Balcão Mezanino
  • Setor II – R$ 4.000,00
    Plateia Elevada Lateral (2º e 3º bloco) e Plateia Elevada Central
  • Setor III – R$ 3.000,00
    Coro e Camarotes Mezanino 13 e 14
  • Setor IV – R$ 2.000,00
    Balcão Superior
  • Setor V– R$ 1.600,00
    Camarotes Superiores
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Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 24, a violinista Eva-Maria Tomasi relembrou a recepção “incrivelmente calorosa” que a filarmônica alemã teve na América Latina em 2000: “Esperamos conquistar o mesmo efeito mais uma vez. Não fazemos essas turnês todos os anos, mas também torço para que não demoremos mais 26 anos para voltar”.

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Já para o maestro Petrenko, tocar ao redor do mundo em tempos de guerra é um ato de esperança. “Isso é sinal da força e do reconhecimento do nosso trabalho, o que me faz pensar que realmente podemos ajudar o mundo”, pontuou o músico russo. Tomasi, por sua vez, argumenta que o público poderá se desconectar do mundo e aproveitar “duas horas de paz e meditação”.

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Para além do Brasil, a Filarmônica de Berlim passa pelo Carnegie Hall, em Nova York; pelo Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, em Bogotá, e pelo Teatro Colón, em Buenos Aires.

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