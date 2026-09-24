O que esperar da vinda da Orquestra Filarmônica de Berlim ao Brasil

Mais de 25 anos após sua primeira vinda ao Brasil, a Orquestra Filarmônica de Berlim volta a se apresentar no país em 18 e 19 de setembro, desta vez na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Conduzida por Kirill Petrenko, a Berliner Philarmoniker toca no primeiro dia o Concerto para Piano Nº 1, de Brahms, e Assim falou Zaratustra, de Strauss. Já no segundo, o repertório é compsoto por Variações Enigma, de Elgar, e a Sinfonia N° 4, de Tchaikovsky.

Os últimos ingressos ainda estão à venda no site Inti. O evento é beneficente e todo o dinheiro arrecadado por ele será redirecionado ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, amparadas pelo projeto Música pela Cura da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, a Tucca.

O setor mais barato é o camarote superior, que sai por uma doação de R$1600. Para sentar ou na plateia central, é preciso dedicar R$5000 à causa. Confira todos os preços:

Setor I – Doações a partir de R$ 5000,00 *

Plateia Central, Elevada Lateral 1º bloco), Balcão Mezanino

– Doações a partir de R$ 5000,00 * Plateia Central, Elevada Lateral 1º bloco), Balcão Mezanino Setor II – R$ 4.000,00

Plateia Elevada Lateral (2º e 3º bloco) e Plateia Elevada Central

– R$ 4.000,00 Plateia Elevada Lateral (2º e 3º bloco) e Plateia Elevada Central Setor III – R$ 3.000,00

Coro e Camarotes Mezanino 13 e 14

– R$ 3.000,00 Coro e Camarotes Mezanino 13 e 14 Setor IV – R$ 2.000,00

Balcão Superior

– R$ 2.000,00 Balcão Superior Setor V– R$ 1.600,00

Camarotes Superiores

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Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 24, a violinista Eva-Maria Tomasi relembrou a recepção “incrivelmente calorosa” que a filarmônica alemã teve na América Latina em 2000: “Esperamos conquistar o mesmo efeito mais uma vez. Não fazemos essas turnês todos os anos, mas também torço para que não demoremos mais 26 anos para voltar”.

Já para o maestro Petrenko, tocar ao redor do mundo em tempos de guerra é um ato de esperança. “Isso é sinal da força e do reconhecimento do nosso trabalho, o que me faz pensar que realmente podemos ajudar o mundo”, pontuou o músico russo. Tomasi, por sua vez, argumenta que o público poderá se desconectar do mundo e aproveitar “duas horas de paz e meditação”.

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Para além do Brasil, a Filarmônica de Berlim passa pelo Carnegie Hall, em Nova York; pelo Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, em Bogotá, e pelo Teatro Colón, em Buenos Aires.

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