O que Dolly Parton falou no último vídeo que gravou

Em seu último vídeo publicado nas redes sociais, a cantora Dolly Parton convidou seus fãs a visitarem uma exposição que homenageia sua vida e carreira em Nashville, no Tennessee. Considerada uma das mais importantes artistas da música country americana, Dolly morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos de idade.

“Do lixo ao luxo, fui abençoada com uma vida cheia de histórias, e agora finalmente posso compartilhar todas elas com vocês em um só lugar: o My Life of Many Colors Museum. Ele será inaugurado em 2026 no meu SongTeller Hotel, em Nashville, e será a maior exposição já feita no mundo sobre esta que vos fala”, disse a artista, em uma publicação feita no dia 12 de agosto.

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