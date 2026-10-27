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Cultura

O que documentário de Matthew Perry revela sobre sua morte e ‘Friends’

'Aquele Sobre Matthew Perry' estreou nesta quarta-feira, 27

Por Tatiana Moura 27 out 2026, 16h12
Matthew Perry
Matthew Perry (Walter McBride/WireImage/Getty Images)
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O que documentário de Matthew Perry revela sobre sua morte e ‘Friends’ Priorize VEJA no Google

Quem quiser assistir aos atores de Friends falando sobre o Matthew Perry, morto após uma overdose, em 2023, não vai encontrar no Aquele Sobre Matthew Perry, documentário da Netflix sobre o comediante, que estreou nesta quarta-feira, 27, na plataforma. Nenhum dos colegas de cena aparece na produção, apenas são citados por parentes, amigos e até pelo próprio ator em antigas entrevistas. A partir da série documental, os fãs descobrem detalhes sobre a infância de Perry, carreira, relação com o vício e a morte, que chocou o mundo.

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Uma das pessoas que mais aparecem ao longo do projeto é a meia-irmã, Mia Perry Bowick, que narra alguns momentos da produção. “Você não pode amar alguém e controlá-la ao mesmo tempo. Então, assim que eu descobri como deixar de lado o sentimento que era a minha responsabilidade deixá-lo vivo, eu fiquei apta a ficar muito mais conectada e amar ele. Com sorte, esses foram os últimos anos da vida dele”, disse.  

Relação com as drogas

O vício em drogas, especificamente em analgésicos, desenvolveu-se durante as gravações de E Agora, meu Amor? (1997), após um médico receitar remédios depois de um acidente em cena. Durante as gravações do casamento entre Chandler e Monica, em Friends, o ator estava entre tratamentos para lidar com a dependência.

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Em 2018, o ator foi internado por perfurar o cólon, parte do intestino grosso, devido ao abuso de opioides. Segundo a irmã, ele tinha apenas 2% de chance de sobreviver.  Perry ficou em coma e internado por três meses, depois do período no hospital, Mia foi escolhida para ser a procuradora do comediante. “De certa forma, me senti realmente honrada por poder ser a pessoa a tomar esse tipo de decisão pelo meu irmão”.

A família tinha dúvidas sobre a sobriedade do ator. No documentário é revelado que eles tinham uma boa relação com  Kenneth Iwamasa, assistente pessoal condenado por facilitar o contato do ator com as drogas. Sem saber que ele foi um dos responsáveis pela morte, ficaram surpresos com as revelações. Assim, consideraram que a overdose “não foi só trágica, mas também criminosa”.

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Friends

Em uma das cenas da série documental, Matthew, mais novo, ainda sem ter conquistado o papel de Chandler, aparece pedindo para ser famoso. “Deus, se você pode fazer alguma coisa por mim, me faça famoso”, meses depois conseguiu ser protagonista de uma das produções mais famosas da década de 1990.

O ator aparece em alguns momentos com depoimentos exclusivos. Em um deles, fala sobre a semelhança com o personagem. “Muito parecido comigo, com o meu ritmo. Era sobre um cara que tentava distrair todo mundo da sua infelicidade constante sendo engraçado”, disse.

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Em 2021, quando os atores se reuniram para um episódio especial, Matthew estava incerto se iria participar. Era a primeira vez, em anos, que ele apareceria para a mídia, mas ficou feliz de reencontrar os amigos.

Todo o elenco principal da série compareceu ao enterro do ator. Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow permaneceram juntos boa parte da cerimônia, lamentando o falecimento. 

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