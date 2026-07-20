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Cultura

O que Christopher Nolan deixou de fora de ‘A Odisseia’

Confira as mudanças feitas pelo diretor no épico de Hollywood

Por Flávio Monteiro 20 jul 2026, 19h59 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h50
Três homens com armaduras escuras e capacetes de guerreiro, um com penacho vermelho, estão em uma paisagem árida sob céu azul. O do centro tem uma espada na cintura e capa escura. O da direita, com barba, segura uma adaga e veste capa marrom. O da esquerda tem uma bolsa na cintura. Ao fundo, tendas e dunas.
Cena de 'A Odisseia' (Universal Pictures/Divulgação)
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Poucos filmes chamam tanto a atenção na atualidade quanto A Odisseia, de Christopher Nolan. Baseada no épico grego de Homero, a produção tem mobilizado os cinemas e se destacado pelo elenco estrelado. A coluna GENTE traz as alterações feitas pelo diretor em relação ao poema original.

Fantasmas

Na película, Odisseu reencontra seu antigo comandante, Agamenon, no reino dos mortos. Porém, ele é o único a aparecer na tela, contrariando o que acontece no poema original, em que Aquiles e Ajax também reencontram o herói do épico. Também faz falta a mãe de Odisseu, a quem o protagonista tenta abraçar por três vezes, em vão.

Confronto com Polifemo

No filme, Odisseu somente luta contra o ciclope Polifemo, cuja origem nunca é confirmada, de fato. Já na obra de Homero, a ascendência de Polifemo como filho de Poseidon é clara, e as interações entre ele e Odisseu são mais elaboradas, com o herói utilizando um jogo de palavras para derrotá-lo.

Protagonismo de Penélope

Enquanto a esposa de Odisseu ocupa uma posição passiva dentro da história original, sendo lembrada por sua inteligência ao utilizar a estratégia da tecelagem para evitar ser forçada a um casamento, a versão de Nolan ganha muito mais protagonismo. Interpretada por Anne Hathaway, ela assume uma postura firme sobre o governo de Ítaca, e confronta diretamente os pretendentes.

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O trauma de Odisseu

Interpretado por Matt Damon, o Odisseu de Nolan é um herói traumatizado pela guerra, carregando uma intensa culpa pelos efeitos do conflito. Essa posição contrasta com o Odisseu de Homero, um estrategista habilidoso que demonstra pouco remorso pelo conflito entre gregos e troianos.

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