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Cultura

O Oscar tardio de Glenn Close e a polêmica com Cher

Atriz receberá prêmio honorário da Academia após oito indicações sem vitória

Por Giovanna Fraguito 15 nov 2026, 09h00
TORONTO, CANADA - SEPTEMBER 6 : Glenn Close attends the premiere of 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre in Toronto, Ontario, Canada on September 6, 2025. Credito: Mert Alper Dervis/Anadolu/Getty Images
Glenn Close (Mert Alper Dervis/Getty Images)
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Depois de oito indicações e nenhuma vitória, Glenn Close, 79, finalmente terá uma estatueta do Oscar para chamar de sua. Neste domingo, 15, a atriz receberá um prêmio honorário da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles, pelo conjunto de sua carreira. A homenagem, no entanto, trouxe de volta uma derrota de quase quatro décadas: em 1988, quando concorria a melhor atriz por Atração Fatal, Close perdeu a disputa para Cher, 80, premiada por Feitiço da Lua.

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Em participação no programa The Graham Norton Show, em 30 de outubro, Michael Douglas, 82, que contracenou com Close no suspense de 1987, não escondeu a indignação com o resultado. “Ela deveria ter ganhado por Atração Fatal”, afirmou. Ao lembrar que Cher levou a estatueta, completou: “Foi o que todos nós dissemos”. Diante da provocação, Close interveio: “Michael, seja gentil”. A própria atriz também ironizou a homenagem que receberá após tantos anos de espera. “Provavelmente não querem mais se sentir culpados”, brincou, referindo-se aos integrantes da Academia.

A cerimônia anual reconhece profissionais que contribuíram de maneira significativa para a história do cinema, independentemente de terem vencido categorias competitivas do Oscar. Além de Close, receberão a estatueta honorária o diretor Ridley Scott, responsável por filmes como Gladiador e Alien, e o animador Floyd Norman, primeiro negro a trabalhar como animador nos estúdios Disney. Já as produtoras Christine Vachon e Pamela Koffler, fundadoras da Killer Films, serão agraciadas com o Prêmio Irving G. Thalberg, destinado a profissionais que se destacaram pela qualidade de suas produções cinematográficas. 

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