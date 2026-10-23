O novo projeto de Charli XCX e Martin Scorsese

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A cantora Charli XCX fará uma participação especial no próximo filme de Martin Scorsese, “What Happens At Night”. Com Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence no elenco, o longa explora um casal que, ao buscar a adoção na Europa, descobre não se conhecer. A parceria com Scorsese já vem do último álbum da artista.

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A cantora Charli XCX fará uma participação especial no novo filme de Martin Scorsese. What Happens At Night (O que acontece à noite, em tradução livre) tem previsão de lançamento para o próximo ano. Com Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence no elenco, a trama acompanha um casal que viaja até um país europeu para adotar um bebê, mas, no processo, percebe que não se conhece tão bem.

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A parceria entre o diretor e a artista pop começou no último álbum de Charli, lançado em julho. Em Music, Fashion, Film, cada área da cultura tem um representante. No caso do cinema, o escolhido foi Scorsese.

Nos últimos anos, ficou cada vez mais claro o interesse de XCX em ser reconhecida como atriz. Este ano, foi protagonista de O Momento, em que interpreta a si mesma lidando com a fama de BRAT, um dos seus maiores sucessos.

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