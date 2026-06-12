O menino norueguês que cantou com Katy Perry na Copa

Tius Luka Sundberg, 10, virou uma das curiosidades da abertura americana da Copa do Mundo de 2026, em Los Angeles, nesta sexta-feira, 12. O menino norueguês dividiu o palco com Katy Perry durante a apresentação de Wonder. Antes do show, Katy mostrou nas redes sociais um ensaio ao lado de Tius e contou que o garoto viajou da Noruega até os Estados Unidos para cantar com ela no Mundial. Segundo a cantora, ela ouviu a voz dele pela primeira vez em 2023 e se inspirou para escrever a letra da canção, incluída em seu sexto álbum.

Tius já publica covers no Instagram e soma mais de 15 mil seguidores. Ele é filho do músico Kent Sundberg, integrante da banda norueguesa Donkeyboy ao lado do irmão, Cato Sundberg. À imprensa local, Kent contou que a família recebeu o convite de Katy poucas semanas antes da apresentação.

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