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Cultura

O luxuoso triplex de Neymar e Bruna Biancardi que impressiona até amigos

Casal mantém 'base' em São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h56
Neymar, Bruna Biancardi e suas duas filhas posam sorridentes em frente a um carro preto e um muro verde. Neymar usa boné e jaqueta marrom, segurando a filha mais velha, que veste um suéter branco e segura um pacote laranja. Bruna, de macacão branco, segura a filha mais nova, de macacão claro.
Neymar e Brunca Biancardi com as filhas (Instagram/Reprodução)
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Neymar e Bruna Biancardi ganharam um novo endereço de luxo em São Paulo. O casal mantém um triplex no bairro Cidade Jardim, na Zona Oeste da capital, que já pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e tem 1.388 metros quadrados. Em um vídeo, Bruna mostrou alguns ambientes da propriedade, que chegou a deixar até os amigos impressionados.

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“Eu sabia que o apartamento era bom, mas estou chocada, e olha que já fui em todas as casas”, comentou uma amiga da influenciadora durante a visita. Entre os espaços exibidos estão a ampla sala de jantar, o quarto do casal e um closet reservado para as produções de Bruna em compromissos na capital.

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Mulher grávida com cabelos castanhos longos, vestindo top cinza, jaqueta cinza folgada e calça rosa, posa em um closet luxuoso com armários de vidro e prateleiras iluminadas, segurando uma bolsa preta
Bianca Biancardi no closet de apartamento milionário em São Paulo (YouTube/Reprodução)

Avaliado em 70 milhões de reais quando foi adquirido por Neymar, em novembro de 2025, o imóvel também chama atenção pelas dimensões e pela estrutura. O triplex reúne sete suítes e conta com sala de cinema para 16 pessoas, adega, estúdio de música, terraço com churrasqueira, sala de massagem, lounge e até uma estação de cabeleireiro. Há ainda um elevador privativo que conecta o apartamento ao estacionamento e ao shopping Cidade Jardim.

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Apesar do novo endereço, a família não pretende deixar Santos, onde mantém sua residência principal. Bruna afirmou que o apartamento na capital funciona como uma base para os compromissos na cidade, especialmente agora que a família aumentou. “Tem muita gente pensando que vamos nos mudar para cá, mas não é isso. É um apartamento sendo base em São Paulo. A gente não tinha, e a família aumentou”, explicou.

Mulher de cabelos castanhos longos, usando blusa listrada vermelha e branca, sorri e gesticula com as mãos em uma mesa com bebidas e pratos de doces variados ao fundo
Bruna Biancardi na cozinha de triplex em São Paulo (YouTube/Reprodução)
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