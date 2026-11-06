O luxuoso triplex de Neymar e Bruna Biancardi que impressiona até amigos

Neymar e Bruna Biancardi ganharam um novo endereço de luxo em São Paulo. O casal mantém um triplex no bairro Cidade Jardim, na Zona Oeste da capital, que já pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e tem 1.388 metros quadrados. Em um vídeo, Bruna mostrou alguns ambientes da propriedade, que chegou a deixar até os amigos impressionados.

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“Eu sabia que o apartamento era bom, mas estou chocada, e olha que já fui em todas as casas”, comentou uma amiga da influenciadora durante a visita. Entre os espaços exibidos estão a ampla sala de jantar, o quarto do casal e um closet reservado para as produções de Bruna em compromissos na capital.

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Avaliado em 70 milhões de reais quando foi adquirido por Neymar, em novembro de 2025, o imóvel também chama atenção pelas dimensões e pela estrutura. O triplex reúne sete suítes e conta com sala de cinema para 16 pessoas, adega, estúdio de música, terraço com churrasqueira, sala de massagem, lounge e até uma estação de cabeleireiro. Há ainda um elevador privativo que conecta o apartamento ao estacionamento e ao shopping Cidade Jardim.

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Apesar do novo endereço, a família não pretende deixar Santos, onde mantém sua residência principal. Bruna afirmou que o apartamento na capital funciona como uma base para os compromissos na cidade, especialmente agora que a família aumentou. “Tem muita gente pensando que vamos nos mudar para cá, mas não é isso. É um apartamento sendo base em São Paulo. A gente não tinha, e a família aumentou”, explicou.

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