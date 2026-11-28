Improvável é um bom termo para exemplificar a natureza do relacionamento entre Katy Perry e Justin Trudeau. O casal passou por um 2026 de afirmação, angariando um notável apoio por parte do público, que demonstrou interesse em acompanhar de perto o romance entre o ex-primeiro-ministro do Canadá e uma das divas pop mais bem-sucedidas da indústria.

Os rumores envolvendo o casal começaram a circular em julho de 2025, quando foram vistos jantando juntos em um restaurante em Montreal. Dias depois, Trudeau esteve presente em um show de Perry, dando início a meses de especulação a respeito de um relacionamento. O romance só seria oficializado em dezembro, quando a cantora compartilhou registros dos dois juntos em uma viagem ao Japão.

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Fontes ouvidas pela revista americana Us Weekly indicam que um relacionamento não era a prioridade de Perry, que havia acabado de encerrar um longo noivado com o ator Orlando Bloom. Mas a sinergia que a diva pop sentiu com Trudeau mudou os planos. “Justin a pegou completamente de surpresa. Ele entrou na vida dela na hora certa, e eles desenvolveram uma conexão muito forte”, disse a fonte, destacando que eles vêm “integrando suas vidas cada vez mais”.

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Ao longo de 2026, Perry e Trudeau foram vistos fazendo uma série de programas juntos, desde escalar montanhas, curtir passeios na Grécia ou um dia de praia em Saint-Tropez. Um fator se destacava em todos os registros: a química do casal. “Exalando amor”, comentou um fã nas redes sociais, enquanto uma segunda apontava: “Como estão apaixonados”.

Em entrevista à People, Katy Perry fez questão de destacar a importância de Trudeau em seu atual momento de vida. “Aprendi a amar o meu propósito e recebi o maior presente durante a turnê (Lifetimes): pude conhecer o amor da minha vida”, disse ela. Os dois têm se esforçado para integrar cada vez mais suas famílias, aproximando-se dos filhos um do outro.

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Até o momento, a relação tem sido benéfica para ambos em termos de imagem. Trudeau vinha de anos difíceis, tendo encerrado um casamento de 18 anos e sido forçado a renunciar do cargo de premiê após uma vertiginosa queda de popularidade no Canadá. Perry também estava em uma má fase, com seu álbum mais recente, 143, sendo definido como uma “catástrofe” e acusada de “insensibilidade” ao participar de um voo espacial da Blue Origin em meio à crise climática e econômica no mundo.