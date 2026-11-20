A HBO Max vai levar o universo de Harry Potter ao céu de Copacabana durante a virada para 2027. A plataforma anunciou nesta quinta-feira, 19, um espetáculo inédito de drones inspirado na nova série Harry Potter e a Pedra Filosofal, que estreia em 25 de dezembro. A apresentação será realizada na noite do dia 31, na praia carioca, como parte da programação oficial do réveillon, que também terá 12 minutos de queima de fogos e shows de Djavan, Simone Mendes e Pedro Sampaio, entre outros artistas.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A iniciativa faz parte da estratégia de divulgação da nova adaptação dos livros de J.K. Rowling, 61, que terá um elenco diferente daquele que protagonizou os filmes. Dominic McLaughlin, 12, assume o papel do bruxinho, enquanto Arabella Stanton, 12, e Alastair Stout, 13, interpretam Hermione Granger e Ron Weasley. A primeira temporada terá oito episódios e apresentará uma nova versão da chegada de Harry à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.