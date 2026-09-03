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Cultura

O efeito Rock in Rio no turismo carioca

Busca por viagens para a cidade tem crescimento exponencial antes do festival, aponta pesquisa

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 16h51 | Atualizado em 3 set 2026, 16h52
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 13: Attendees of the festival Rock In Rio watch fireworks before rapper 21 Savage show on the Palco Mundo as part of the Rock In Rio Festival at Cidade do Rock on September 13, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Palco Mundo do Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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A procura por viagens para o Rio de Janeiro cresceu 98% antes do Rock in Rio, segundo levantamento da plataforma de reservas Omio. O dado considera as buscas feitas entre junho e agosto para viagens à cidade entre 3 e 6 de setembro, período do primeiro fim de semana do festival, em comparação com as pesquisas para os dias 27 a 29 de agosto. São Paulo e Belo Horizonte foram as cidades que mais concentraram o interesse.

O impacto do evento também aparece na demanda internacional: a Omio registrou buscas de usuários de mais de 40 países interessados em viajar para o Rio no período. “O Rock in Rio se tornou parte da história e da identidade do Rio de Janeiro, transformando a cidade em um palco global que atrai viajantes de todo o país e do mundo inteiro”, afirma Vitor Lalor, diretor geral da Omio Brasil.

A expectativa é de que o festival tenha impacto significativo na economia carioca. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), a edição deste ano deve movimentar R$ 3,3 bilhões na cidade e gerar cerca de 34 mil empregos.

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