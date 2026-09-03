O efeito Rock in Rio no turismo carioca

A procura por viagens para o Rio de Janeiro cresceu 98% antes do Rock in Rio, segundo levantamento da plataforma de reservas Omio. O dado considera as buscas feitas entre junho e agosto para viagens à cidade entre 3 e 6 de setembro, período do primeiro fim de semana do festival, em comparação com as pesquisas para os dias 27 a 29 de agosto. São Paulo e Belo Horizonte foram as cidades que mais concentraram o interesse.

O impacto do evento também aparece na demanda internacional: a Omio registrou buscas de usuários de mais de 40 países interessados em viajar para o Rio no período. “O Rock in Rio se tornou parte da história e da identidade do Rio de Janeiro, transformando a cidade em um palco global que atrai viajantes de todo o país e do mundo inteiro”, afirma Vitor Lalor, diretor geral da Omio Brasil.

A expectativa é de que o festival tenha impacto significativo na economia carioca. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), a edição deste ano deve movimentar R$ 3,3 bilhões na cidade e gerar cerca de 34 mil empregos.