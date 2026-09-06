O dia em que Elton John deixou John Lennon de queixo caído
Cantores eram amigos próximos e colaboraram tanto no palco quanto no estúdio
Sobrevivente da era mais glamourosa e revolucionária do rock, Elton John, 79, ditou as tendências que ainda são emuladas pelos grandes nomes da música — e impressionou até mesmo as lendas que o precederam.
Amigo próximo de John Lennon, Elton o convidou para participar de um show no Madison Square Garden, em Nova York, no ano de 1974. O ex-Beatle aceitou o convite e assim realizou uma de suas últimas apresentações ao vivo, mas reza a lenda que ele ficou de queixo caído (e muito nervoso) com as peripécias do colega.
“Fomos para Boston para ver Elton ao vivo, para que Lennon tivesse uma ideia do que esperar. Ele não ia a um show há muito tempo e não sabia que tudo estava mais sofisticado. O show do Elton, em particular, era de última geração. O sistema de som e a estrutura da turnê eram extravagantes, e Lennon era do tempo dos quatro amplificadores”, narra o empresário Tony King em uma gravação resgatada pelo documentário Never Too Late, disponível no Disney+.
“Acho que ele ficou boquiaberto com as minhas roupas e tudo mais”, admite Elton no filme. Semanas depois, quanto ambos enfim se reuniram no palco do Madison Square Garden, Lennon confessou no microfone: “Estamos pensando qual vai ser a última música, para que eu possa sair daqui e vomitar de nervoso”.
A apresentação ainda foi peça fundamental para a reaproximação de Lennon e Yoko Ono, que estava na plateia. Mais tarde, quando o casal reatou o convívio e teve o filho Sean, Elton foi escolhido para ser padrinho do bebê.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial