O detalhe da gravidez de Sasha que Xuxa deixou escapar

Xuxa Meneghel, de 63 anos, deu uma pista sobre a chegada do primeiro neto. Ao comemorar no Instagram a gravidez da filha, Sasha Meneghel, de 28, a apresentadora contou que o bebê vai nascer sob o signo de Áries, o mesmo dela. Com isso, a previsão de parto fica entre o fim de março e meados de abril do ano que vem.

“Tô tão feliz em saber que um pedacinho do João (meu genro, que pedi a Deus) e do amor das minhas vidas, que é você, vai nascer do meu signo… um ariano que vai ser muito amado”, escreveu Xuxa, que faz aniversário em 27 de março.

No mesmo post, ela pediu desculpas, em tom de brincadeira, pela insistência de anos em ser avó. “Desculpa todas as vezes que eu te mandei crianças dançando, cantando, brincando com bichos e eu te dizia: ‘Olha meu futuro neto’”, escreveu. “Desculpa de verdade, mas eu sei que minha história agora está completíssima! Obrigada!!!”

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Sasha espera o primeiro filho com o cantor João Figueiredo, com quem é casada desde maio de 2021.

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