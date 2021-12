O coral da retomada: as frases que marcaram 2021

NADA COMO UMA VACINA DEPOIS DA OUTRA

“Nosso foco é convencer cada vez mais americanos a tomar a vacina que estiver disponível. Se formos bem-sucedidos (…), teremos dado um passo essencial para o retorno à normalidade.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, que passou o ano batendo na tecla da imunização coletiva

“Eu chegando no postinho para receber minha vacina.”

CAMILA PITANGA, postando foto toda faceira no Instagram — e se vacinando

“Eduardo tinha febre, mas não quis se vacinar / Tinha medo de virar jacaré / Enquanto a Mônica no hospital / No outro canto da cidade estava pronta para o que der e vier.”

ROB GORDON, roteirista, encaixando o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a enfermeira Mônica Calazans, primeira a ser imunizada no Brasil, em paródia da famosa canção da banda Legião Urbana

“Tomei hoje a vacina contra Covid-19. Minha asa está meio dolorida, mas meu corpo ganhou a proteção que me manterá saudável, e os outros também.”

GARIBALDO, personagem de Vila Sésamo que, apesar da simpatia, não escapou da ira dos negacionistas americanos

“Tomar as vacinas autorizadas pelas respectivas autoridades é um ato de amor. Ajudar a maioria das pessoas a fazer o mesmo também é ato de amor.”

PAPA FRANCISCO, que até anúncio fez em prol da vacinação

“Não tomei a vacina e quem quiser seguir o meu exemplo, que siga.”

JAIR BOLSONARO, defendendo até o fim o direito de contagiar os outros

VOLTAR A VIVER

“Pude mostrar um pouco da bicha que existe em mim, sem vergonha.”

THIAGO ABRAVANEL, após ganhar nota máxima na Super Dança dos Famosos

“Se me vir na rua, fuja.”

STEPHEN FRY, ator, eufórico com a liberação, pelo governo britânico, dos “abraços cautelosos”

“Tá liberada a porra toda.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, ao assinar decreto autorizando o retorno das rodas de samba

“Depois de um ano de Zoom, é ótimo estar aqui. Aliás, é ótimo estar em qualquer lugar.”

RINGO STARR, o beatle, em pessoa no palco do Grammy

“Acho que meus 40 anos vão ser fantásticos. Os 20 foram meio desafiadores, confesso. Aos 30 estava pondo as coisas nos eixos. Agora é: sai da frente.”

GISELE BÜNDCHEN, modelo que estreou a nova década em julho

O BLOCO DOS SEM NOÇÃO

“Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os brasileiros tenham assesso à cultura.”

MARIO FRIAS, secretário da pasta aparentemente sem acesso ao corretor ortográfico (e ao português correto)

“Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos nos barcos que vieram da Europa.”

ALBERTO FERNÁNDEZ, presidente da Argentina, proferindo bobagens históricas

“A universidade, na verdade, deveria ser para poucos.”

MILTON RIBEIRO, ministro (embora não pareça) da Educação

“O Brasil está bombando.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, viajando em algum universo paralelo

“Essa Lava-Jato do Rio achou em mim um Cristo.”

SÉRGIO CABRAL, ex-governador fluminense condenado a mais de 300 anos de cadeia, sentindo-se injustiçado. Tadinho

“Nos conselhos com muitas mulheres, as reuniões são longas.”

YOSHIRO MORI, presidente do comitê executivo da Olimpíada de Tóquio, para quem elas falam demais. Acabou demitido por falar demais

“É melhor perder a vida do que perder a liberdade.”

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde, parafraseando o chefe em despautério sobre o passaporte vacinal

“Sejam felizes. Nos vemos em breve.”

DONALD TRUMP, ex-presidente americano, saindo pela porta dos fundos da Casa Branca na ilusão de que ia voltar

AS VOZES DA RAZÃO

“A ciência (…) vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação. E a racionalidade vencerá o obscurantismo.”

LUIZ FUX, presidente do STF, iluminando as sombras

“Era para a gente estar nos Jetsons e estamos voltando para os Flintstones.”

RITA LEE, cantora, inscrevendo a realidade nacional no mundo dos quadrinhos

“A história caminha como uma velha bêbada, para a frente e para trás.”

ARNALDO JABOR, cineasta, marcando o ritmo das mudanças no Brasil

“As mentes totalitárias põem em marcha a demolição das instituições democráticas.”

EDSON FACHIN, ministro do STF. Quem avisa amigo é

“Pátria amada não pode ser pátria armada.”

DOM ORLANDO BRANDES, arcebispo de Aparecida, em missa celebrada no dia da padroeira do Brasil

“Não nos deixemos abater. Mentalidade de vencido já é meia derrota.”

RUY GUERRA, cineasta, ainda disposto a lutar contra as adversidades aos 90 anos

“Os valores da nossa sociedade não são intelectuais nem materiais. São valores essenciais como comunidade, solidariedade e amor. São os valores que a nossa mãe ensina. Mãe não ensina egoísmo.”

SEBASTIÃO SALGADO, fotógrafo, homenageado no Fórum Econômico de Davos por seu trabalho em prol da igualdade e da sustentabilidade

“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo.”

TXAI SURUÍ, indígena de Rondônia, em alerta na abertura da Conferência do Clima da ONU

OS SINCERÕES PEDEM PASSAGEM

“Não tem hater que consiga competir comigo mesma. Eu sou pior.”

BRUNA MARQUEZINE, atriz, admitindo ser sua maior crítica

“Ele não é o mal.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ex-presidente e prócer do PSDB, referindo-se a Lula e revelando que, entre ele e Bolsonaro, vota no petista

“Não venham.”

KAMALA HARRIS, vice-presidente americana, cortando as asas de potenciais imigrantes em visita à Guatemala

“Ser sapatão é um pertencimento emocional, um lugar no mundo.”

BRUNA LINZMEYER, atriz, segura de seu lugar no mundo

“Para mim, viver uma relação aberta é uma questão política.”

FERNANDA NOBRE, atriz, que dispensa a monogamia no casamento

“Não foi assim: ah, amorzinho, que legal. Não. Todo tipo de diálogo foi feito. Chateações.”

IVETE SANGALO, cantora, confessando que foi dureza passar meses fechada em casa com a família

“Acho que só vou entender este ano daqui a uns cinco anos.”

ANYA TAYLOR-JOY, atriz pouco conhecida, catapultada à fama no papel principal da premiada série O Gambito da Rainha

“Se o critério for esse, pobre Supremo.”

MARCO AURÉLIO MELLO, ministro do STF às vésperas da aposentadoria, comentando a promessa de Jair Bolsonaro de indicação “terrivelmente evangélica” para sua cadeira. Prometeu e cumpriu

“O que eu queria era ser uma pessoa respeitada. Hoje é o contrário, a coisa vai se invertendo. Eu penso: ‘Gente, sou inteligente, mas sou gostosa também’.”

CLÁUDIA OHANA, atriz de 58 anos, sobre as idas e vindas da condição de sex symbol

“Acho que já fumei mais queijo parmesão do que qualquer pessoa.”

HUNTER BIDEN, o filho-problema (que se diz reabilitado) do presidente americano, contando que se ajoelhava nos tapetes buscando migalhas parecidas com crack

“O verdadeiro tripé econômico brasileiro é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos.”

LUCIANO HUCK, apresentador e candidato a candidato a político

“Foi a primeira vez que me senti humana.”

SIMONE BILES, ginasta americana campeã, surpresa com o apoio que recebeu ao se retirar de provas na Olimpíada do Japão por se sentir mentalmente despreparada

“Preciso treinar por questão de saúde, de humor e de ser ariana. Ariano, quando não malha, vira o satanás.”

JULIANA PAES, atriz que, aos 42 anos, tem uma relação “bacana” com o próprio corpo

“Foi na quarentena e estávamos presos com as crianças havia nove, doze meses. Eu disse: dois dias, baby. Dois dias de folga.”

MILA KUNIS, atriz, explicando o principal motivo de ela e o marido, Ashton Kutcher, terem gravado um comercial milionário

“Tenho uma coisa pessoal para compartilhar com vocês: sou jogador de futebol e sou gay.”

JOSH CAVALLO, zagueiro, o primeiro atleta da primeira divisão do esporte a se declarar homossexual

“Sem mim, francamente, a Tesla morre.”

ELON MUSK, nada modesto CEO da montadora de carros elétricos

“Não se atreva.”

KATE WINSLET, atriz de 45 anos, impedindo o diretor da série Mare of Easttown de retocar uma cena de sexo em que mostra “uma barriguinha”

“Amor, quase virei um alce.”

JOJO TODYNHO, cantora muito franca, ao ser perguntada se já foi traída por namorados