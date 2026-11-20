Deborah Secco revelou que mudou os planos de casamento com o produtor musical Dudu Borges após receber um conselho espiritual. Durante participação no Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira, 18, a atriz contou que os dois pretendiam oficializar a união ainda em 2026, mas decidiram esperar até o próximo ano por orientação de Júnia, pessoa que a acompanha espiritualmente. “A gente estava meio que pensando em datas e, a princípio, pensava em se casar esse ano”, explicou. Segundo Deborah, Júnia sugeriu que o casal aguardasse 2027 por ser, dentro de sua crença, um ano regido pelo Sol e associado à prosperidade.

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Deborah e Dudu assumiram publicamente o relacionamento em março de 2025, após o fim do casamento da atriz com Hugo Moura, pai de sua filha, Maria Flor, de 10 anos. Em junho deste ano, ela confirmou que havia sido pedida em casamento pelo produtor, com quem mantém uma relação discreta.