O cenário de risco que provocou atrasos em show do Rock in Rio

A equipe do Rock in Rio fez diversos anúncios nesta sexta-feira, 11, antes do show da cantora Hwasa, no Palco Mundo, por conta da superlotação na grade. O festival afirmou que não começaria a apresentação da artista até que os fãs dessem um paço para o lado e para trás.

O palco está lotado desde o início dos shows do NEXZ, às 16h40. As fãs chegaram antes mesmo do amanhecer. Às 4h30 da manhã já havia mais de 200 pessoas na fila fora do Parque Olímpico, onde acontece o evento.

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