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Cultura

O beijo que Sylvester Stallone classificou como ‘do inferno’

Ator lembrou de episódio em filme

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h40
Sylvester Stallone, com cabelos grisalhos e barba, sorri levemente, vestindo um blazer xadrez cinza sobre uma blusa preta de gola alta. Ele está em um estúdio de TV, com um microfone de lapela, e ao fundo, um painel colorido exibe The Kelly Clarkson Show
Sylvester Stallone (Weiss Eubanks/NBCUniversal/Getty Images)
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Uma das cenas mais românticas de Rocky (1976), clássico estrelado por Sylvester Stallone e Talia Shire, teve um bastidor bem menos apaixonante do que aparece na tela. Quase 50 anos depois, Stallone revelou que o beijo entre Rocky Balboa e Adrian foi, nas palavras dele, “o beijo do inferno”.

A história foi contada pelo ator durante um evento gastronômico realizado no Bellagio, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo Stallone, Talia estava com um forte resfriado no dia da gravação. Quando os dois se prepararam para rodar o beijo, ele percebeu que o nariz da atriz estava escorrendo. Mesmo assim, a cena precisou continuar. “Não havia como voltar atrás”, explicou.

Stallone afirmou ainda que, pouco depois da gravação, começou a apresentar sintomas de gripe. “Eu soube assim que a beijei que, em menos de uma hora, estaria com gripe”, relembrou o artista, segundo o Page Six. Ele contou que foi para a cama, ficou com o nariz escorrendo, teve febre e chegou a perder peso. Apesar do perrengue, o ator reconheceu que tudo deu certo no filme. “Mas funcionou”, disse, entusiasmado.

Na trama, Rocky é um boxeador desconhecido que se envolve com Adrian, uma jovem tímida interpretada por Talia Shire. O romance dos dois se tornou um dos elementos mais marcantes do filme, que venceu o Oscar de Melhor Filme e transformou Stallone em um dos grandes nomes de Hollywood.

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