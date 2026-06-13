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Cultura

“O balé é minha vida”

Davi Ramos, 25, conta como saltou de uma favela no Rio para um dos mais prestigiados palcos do mundo

Por Flávio Monteiro 13 jun 2026, 08h00
Davi Ramos
Davi Ramos (@davi1ramos/Instagram)
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O balé entrou na minha vida de forma inesperada. Tinha apenas 12 anos e costumava brincar de entrelaçar as pernas. Um dia minha instrutora de capoeira falou: “Você sabe que isso é uma posição de balé?”. Aquela pergunta ficou na cabeça e abriu um novo mundo para mim. A professora logo sugeriu à minha mãe que me levasse a uma escola de dança. “O menino tem aptidão”, dizia. Fui me interessando mais depois de assistir vídeos de bons artistas, mas, ainda imaturo, tinha uma desconfiança: homem fazer balé no Brasil, afinal, não é algo que se vê todos os dias. Eu era morador da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e minha mãe rapidamente procurou uma escola perto dali. Fiz uma aula experimental, e acharam que tinha talento. Só que eu estava cheio de dúvidas. A diretora do local ofereceu então a possibilidade de fazer uma semana de graça por lá e decidi aceitar. Fiquei durante esse período, o suficiente para entender que aquela seria a minha vida. Me dediquei muito a partir daquele momento, e o balé acabou me levando longe: há um mês, virei o primeiro bailarino do Australian Ballet, a principal companhia do Hemisfério Sul.

Muita gente não entendeu minha opção pelo balé na comunidade onde morava. Estavam intrigados com o fato de um homem ingressar em um universo que, para eles, era só feminino. Expliquei como a coisa funcionava e, aos poucos, fui recebendo o incentivo das pessoas em volta. A única exceção era meu pai, que preferia me ver jogando futebol. A verdade é que nunca me importei com a reação dos outros, pois sabia o que queria. Apesar dessa certeza, seguir essa trilha não foi nada fácil. A idade com que comecei, 12 anos, já era considerada tardia, o que me exigiu correr atrás. Passava horas em casa praticando, sozinho, e refazia mentalmente os exercícios, pensando em como ser melhor. Parei o vôlei e o basquete, para moldar minha musculatura para as demandas do balé. A ideia de fazer carreira internacional era o plano desde sempre — aqui no Brasil, para o balé, é muito difícil.

Em histórias como a minha, em geral há uma pessoa ao lado para ajudar a enxergar o horizonte. No meu caso, era minha professora, Lorena Boaventura, com quem eu ficava dias inteiros treinando, de domingo a domingo. Ela me inscrevia em concursos nacionais, depois nos internacionais. E assim fui pouco a pouco me destacando. Um divisor de águas foi o Prix de Lausanne, na Suíça, a maior competição internacional de balé. Chamei atenção e, aos 16, ganhei bolsa para estudar na Royal Ballet School, em Londres. Até meu pai, que era contra a dança, me apoiou. Foram três anos na Inglaterra, onde cheguei sem saber inglês e estranhando os dias sempre nublados, mas rapidamente me adaptei: estava focado em vencer. O passo seguinte foi o Balé Nacional Holandês, onde atuei como primeiro solista. Aos 19, já me davam papéis principais.

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Cinco anos mais tarde, soube que o diretor americano David Hallberg, uma das figuras que mais admiro, estava no Australian Ballet e escrevi para lá, mostrando meu interesse em entrar na companhia. Muitas apresentações depois, fui promovido à posição de primeiro bailarino. A notícia veio após a exibição de Romeu e Julieta na Sydney Opera House. Ao fazer o anúncio, David me elogiou, mas, confesso, estava tão incrédulo que mal ouvia o que dizia. Corri para o camarim e liguei para minha professora, Lorena. Caímos no choro. Sei da responsabilidade que agora tenho: além de primeiro brasileiro a integrar o Australian Ballet, sou também o primeiro negro ali em posição de destaque. Que meu exemplo ajude a abrir espaço para outros e inspire mais brasileiros a ver a dança como uma possibilidade real. O balé é transformador — ele mudou minha vida.

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Davi Ramos em depoimento a Flávio Monteiro

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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