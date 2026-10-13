O ator que vai estrelar primeira peça de Quentin Tarantino

O comediante Sacha Baron Cohen, conhecido por seu trabalho em Borat, será o protagonista da peça de Quentin Tarantino, que marca a estreia do diretor de Hollywood no teatro. A montagem será apresentada no Phoenix Theatre, em Londres, com pré-estreias a partir de 23 de fevereiro de 2027 e estreia oficial marcada para 18 de março. A temporada seguirá até 13 de junho.

Ambientada na Europa da década de 1830, a peça é descrita como uma comédia de capa e espada que mistura disfarces, intrigas e aventuras. A história é inspirada nos clássicos do gênero no cinema e no teatro. A produção contará ainda com esgrimistas, acrobatas e músicos em cena.

Conhecido por interpretar personagens como Borat e Ali G, Cohen fará sua estreia no circuito teatral do West End, tradicional região de Londres dedicada aos grandes espetáculos comerciais. Tarantino, por sua vez, assina o texto e a direção da montagem, em uma nova etapa de sua carreira após sucessos como Pulp Fiction e Kill Bill.

A produção é uma parceria entre a Sony Pictures Entertainment e a Sonia Friedman Productions. Os demais nomes do elenco ainda serão anunciados.

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