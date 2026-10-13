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Cultura

O ator que vai estrelar primeira peça de Quentin Tarantino

Diretor de Hollywood vai estrear no teatro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h59
SAÍDO DAS TELAS - Quentin Tarantino: depois dos filmes, ele agora se aventura num romance — e dos bons -
SAÍDO DAS TELAS - Quentin Tarantino: depois dos filmes, ele agora se aventura num romance — e dos bons - (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
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O comediante Sacha Baron Cohen, conhecido por seu trabalho em Borat, será o protagonista da peça de Quentin Tarantino, que marca a estreia do diretor de Hollywood no teatro. A montagem será apresentada no Phoenix Theatre, em Londres, com pré-estreias a partir de 23 de fevereiro de 2027 e estreia oficial marcada para 18 de março. A temporada seguirá até 13 de junho.

Ambientada na Europa da década de 1830, a peça é descrita como uma comédia de capa e espada que mistura disfarces, intrigas e aventuras. A história é inspirada nos clássicos do gênero no cinema e no teatro. A produção contará ainda com esgrimistas, acrobatas e músicos em cena.

Conhecido por interpretar personagens como Borat e Ali G, Cohen fará sua estreia no circuito teatral do West End, tradicional região de Londres dedicada aos grandes espetáculos comerciais. Tarantino, por sua vez, assina o texto e a direção da montagem, em uma nova etapa de sua carreira após sucessos como Pulp Fiction e Kill Bill.

A produção é uma parceria entre a Sony Pictures Entertainment e a Sonia Friedman Productions. Os demais nomes do elenco ainda serão anunciados.

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Sacha Baron Cohen como Borat, em novo filme satírico do atrapalhado jornalista do Cazaquistão
Sacha Baron Cohen como Borat, em novo filme satírico do atrapalhado jornalista do Cazaquistão (//Divulgação)

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