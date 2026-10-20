O ator que pode disputar o Oscar contra si mesmo

O ator Andrew Scott pode se tornar o primeiro nome em quase 100 anos a competir contra si mesmo em uma categoria do Oscar. Dono de duas das atuações mais elogiadas do cinema nos últimos meses, Scott pode se aproveitar da mudança na regra promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para 2027. O novo regramento permite a indicação de um mesmo ator por filmes diferentes para concorrer à mesma categoria.

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Aos 49 anos, o irlandês estrelou Elsinore, cinebiografia sobre o ator escocês Ian Charleson, que acompanha seus últimos meses de vida, enquanto se preparava para interpretar Hamlet e enfrentava complicações causadas pela AIDS. Já a segunda produção do ator em 2026 é Pressure, onde ele interpreta James Stagg, um meteorologista dito como chave para o sucesso do Dia D na Segunda Guerra Mundial.

O bom desempenho de Scott em ambos os filmes fez com que a crítica especializada especulasse sua indicação dupla para Melhor Ator, algo que não acontece desde 1930, quando George Arliss disputou por A Deusa Verde e Disraeli. Antes do destaque atual, o irlandês havia chamado a atenção em Fleabag, quando interpretou o Padre Gato, interesse amoroso principal da protagonista.

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