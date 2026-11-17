Os últimos anos têm sido de intenso brilho para Robert Pattinson. Após obter grande destaque em The Batman, o ator britânico alcançou um status ainda maior ao ser anunciado no papel de outro célebre personagem do cinema: o espião James Bond. No entanto, a felicidade de uns pode ser a tristeza de outros, já que essa foi a segunda vez que Nicholas Hoult perdeu um papel de importância para o galã.

Aos 36 anos, Hoult é considerado um nome importante dentro da geração de atores britânicos que surgiram nos anos 2000. Depois de se destacar como Tony Stonem em Skins, em que contracenou com talentos como Dev Patel e Kaya Scodelario, ele participou de obras como X-Men, Mad Max e Tolkien, chegando a ser um dos cotados para ocupar o papel de Bruce Wayne — que acabou ficando com Pattinson.

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O ator chegou a comentar que a perda do papel foi um golpe emocional, passando a questionar o que poderia ter feito diferente para garantir a vaga. Ele acabaria integrando o universo de heróis da DC posteriormente, interpretando Lex Luthor em Superman, antes de voltar suas atenções para o papel de Bond.

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Assim como Pattinson, Hoult entrou na disputa nos momentos finais, após a imprensa internacional noticiar que Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor estavam entre os cotados para ser o espião nos filmes de Denis Villeneuve. Porém, ele novamente viu seu rival levar a melhor, sendo confirmado como o espião.