O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, celebrou seus 74 anos ao lado da namorada, a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho. Nesta quarta-feira, 18, ele compartilhou nas redes sociais um registro da comemoração intimista, realizada na noite da última segunda-feira, 16. Na imagem, os dois aparecem juntos diante de um bolo de aniversário, enquanto o músico apaga a vela. A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e admiradores, entre eles a atriz Lília Cabral, 69, que escreveu: “Roberto querido, parabéns por tudo e por tanto”.

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O romance entre Roberto e Lilibeth é uma história antiga que ganhou um novo capítulo neste ano. Os dois namoraram na juventude e voltaram a se aproximar após um reencontro em Paris, em julho, quando decidiram retomar a relação. Lilibeth foi a primeira mulher do ex-presidente Fernando Collor de Mello, com quem teve dois filhos. Já Roberto foi casado por mais de quatro décadas com Rita Lee, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos.