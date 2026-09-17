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Cultura

O álbum privado do casamento de Elvis e Priscilla Presley que será leiloado

Registros raros mostram cerimônia em Las Vegas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 13h02 | Atualizado em 17 set 2026, 13h04
Duas fotos em preto e branco de Elvis e Priscilla Presley no dia do casamento. Na esquerda, eles se olham sorrindo. Na direita, Elvis coloca o anel no dedo de Priscilla
Fotos raras do casamento de Elvis e Priscilla Presley (Bruun Rasmussen/Divulgação)
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O álbum privado do casamento de Elvis e Priscilla Presley que será leiloado Priorizar nos meus resultados Google

Um álbum privado com registros do casamento de Elvis Presley (1935-1977) e Priscilla Presley, 78 anos, será leiloado pela primeira vez. A coleção reúne 30 fotografias em preto e branco da cerimônia realizada em 1º de maio de 1967, no hotel Aladdin, em Las Vegas, além de três imagens coloridas feitas em Graceland, em 1968, que mostram o casal com a filha, Lisa Marie Presley.

O álbum foi presente de Elvis e Priscilla aos pais dela e permaneceu na família por décadas. Segundo informações da casa de leilões dinamarquesa Bruun Rasmussen, responsável pela venda, acredita-se que apenas dez exemplares tenham sido produzidos.

“Elvis e Priscilla Presley são, sem dúvida, um dos casais mais icônicos do século XX, e é extraordinário poder apresentar uma documentação tão rara e pessoal de sua vida juntos”, afirmou o leiloeiro Ludvig Hjorth.

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As imagens registram momentos como a troca de alianças, a recepção e o corte do bolo. O leilão virtual está previsto para começar na segunda-feira, 21, com lance inicial de 10 mil coroas dinamarquesas, cerca de 13.400 euros. No Brasil, o valor estimado da coleção pode chegar a 80 mil reais.

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Elvis e Priscilla se conheceram na Alemanha, em setembro de 1959, quando ela tinha apenas 14 anos e o músico, 24. Em 1963, Priscilla, então com 17 anos, foi morar com Elvis em Graceland, antes de o casal se casar em maio de 1967, diante de apenas 14 de seus familiares e amigos mais próximos, em uma suíte privativa no Hotel Aladdin, em Las Vegas. Elvis Presley morreu em 1977, aos 42 anos.

Duas fotos em preto e branco de um casamento. Na esquerda, um casal sorridente corta um bolo de casamento de seis andares. Na direita, o casal troca alianças sob um arco floral, com convidados ao lado
Imagens do álbum de casamento de Elvis e Priscilla Presley (Bruun Rasmussen/Divulgação)
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Priscilla Presley, com véu e vestido de noiva branco, e Elvis Presley, de terno preto com brocado e gravata borboleta, sorriem sentados à mesa em seu casamento. Ao fundo, um quadro com barcos. Em primeiro plano, duas pessoas de costas observam o casal
Elvis e Priscilla Presley durante cerimônia de casamento (Bruun Rasmussen/Divulgação)
Duas fotos em preto e branco do casamento de Elvis e Priscilla Presley. Na superior, Priscilla, de véu, alimenta Elvis com bolo. Na inferior, o casal posa com quatro homens de terno e gravata borboleta, em frente a arranjos florais
Registros da cerimônia de casamento de Elvis e Priscilla Presley (Bruun Rasmussen/Divulgação)
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Mulher de cabelos longos e blusa listrada segura uma criança loira, enquanto um homem de camisa escura observa à direita, em um ambiente externo com árvores ao fundo
Elvis e Priscilla Presley com a filha, Lisa Marie Presley (./Divulgação)

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