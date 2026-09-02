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Cultura

O adeus dos famosos a Gracindo Jr

Grandes nomes da dramaturgia lamentam a morte do ator

Por Flávio Monteiro 2 set 2026, 19h52
Homem idoso de barba e cabelo grisalhos, vestindo jaqueta azul-marinho sobre gola rolê branca, segurando papéis. Ao fundo, quadros na parede e um monitor de computador
O ator Gracindo Júnior (Reprodução/Instagram)
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Eternizado por papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, o ator carioca Gracindo Júnior morreu nesta quarta-feira, 2, por causas naturais. Dentre seus 83 anos de vida, mais de 50 foram dedicados à arte, deixando um extenso legado. Devido à sua importância, muitos famosos e personalidades de destaque prestaram sua homenagem ao artista.

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A atriz Maitê Proença, que fez par romântico com Gracindo em Dona Beija, da TV Manchete, desejou todo o carinho à família do ator e escreveu uma mensagem em sua homenagem: “Gracindo, meu irmão querido, até o fim você foi doce e gentil como ninguém mais. Parceiro de trabalhos memoráveis, gentleman, estudioso, sábio, lindo”.

Leonardo Brício, que estava ao lado dos familiares, deixou seu lamento. “Ontem, um pouco antes das 22h, meu amigo amado Gracindo Jr. deu seu último suspiro, e quis Deus que eu estivesse ao lado dos seus filhos de sangue e sua esposa nesse exato momento. Amigo, só posso te dizer que você foi e será sempre muito amado”, escreveu o ator em publicação no Instagram.

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Outros nomes importantes a comentar a morte de Gracindo foram Zezé Motta, que disse ter Gracindo como “um companheiro de profissão, de cena e de um capítulo muito particular da minha vida”, e Beth Goulart, que reverenciou o ator como a “história viva da arte da interpretação”. Ary Fountoura também deixou seu adeus, definindo o carioca como “um grande artista que deixa sua história e seu talento eternizados na nossa memória”.

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