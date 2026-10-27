O acordo de José Mayer para encerrar processo com ex-funcionário

Ler Resumo





José Mayer, 77, fechou acordo de R$ 22 mil em processo trabalhista com ex-empregado doméstico, Valdeir. O ator foi acusado de pagamentos “por fora”, com carteira de trabalho registrando menos que o valor pago. A ação também apontou irregularidades nas férias. Saiba todos os detalhes do caso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

José Mayer, 77 anos, fechou acordo de R$ 22 mil para encerrar processo trabalhista movido por seu ex-empregado doméstico. Ao acusar o ator de realizar pagamentos salariais por fora, Valdeir trabalhou na sua residência entre agosto de 2011 e janeiro de 2026, recebendo em 2025 o valor de R$ 3. 107 mensais, enquanto a carteira de trabalho registrava cerca de R$ 1,6 mil.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A ação também apontou irregularidades no uso das suas férias. Ainda que recebesse os valores do benefício, o trabalhador alega que era obrigado a continuar trabalhando, cobrando judicialmente quatro períodos não gozados entre 2021 e 2025.

O ex-empregado afirmou que a prática afetou recolhimentos de FGTS e verbas rescisórias. Ele também alegou que não recebia contracheques, tendo que apresentar extratos bancários com transferências para comprovar o pagamento sem registro.

Continua após a publicidade

A conciliação ocorreu durante audiência conduzida pela juíza Karen Pinzon Blaskoski, conforme publicado inicialmente por O Dia e devidamente confirmado pela apuração da coluna GENTE junto à assessoria do TRT-1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) do Rio de Janeiro.

O último trabalho de Mayer na TV Globo foi na novela A Lei do Amor, em 2017.

Continua após a publicidade