O acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, que completa 40 anos

Complementando 40 anos, a Fundação Casa de Jorge Amado, situada no Largo do Pelourinho, em Salvador (BA), guarda um acervo com cerca de 250 mil a 300 mil itens. O conjunto reúne documentos pessoais, manuscritos, fotos e edições de livros de Jorge Amado e Zélia Gattai traduzidos para dezenas de idiomas. Entre as raridades, o original de Tieta, ainda rabiscado pelo autor. Mas este material não está disponível para visitação regular – apenas para pesquisadores com agendamento prévio.

Entretanto, uma vasta exposição pelos três andares da casa convida visitantes a mergulharem na história de um dos casais mais emblemáticos da literatura nacional. Entre fotografias e cenários que remetem a momentos marcantes dessa vida cultural agitada, estão o encontro de Amado com Fidel Castro, e a visita de Simone de Beauvoir e Jean–Paul Sartre à Bahia.

Aliás, 2026 também marca os 110 anos de nascimento de Zélia Gattai e os 25 anos da morte de Jorge Amado. Confira a reportagem feita pela coluna GENTE no local, com entrevista da atual presidente da instituição, Angela Fraga.

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