Novo ‘007’ perde para heróis da Marvel e ‘Velozes e Furiosos’ no Brasil

Após ser adiado diversas vezes desde 2020, em decorrência da Covid-19, 007 – Sem Tempo para Morrer chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 30. Era esperado que a tão aguardada produção se tornasse a melhor estreia desde o início da pandemia no Brasil, mas, apesar da boa arrecadação, o longa ficou atrás de outros blockbusters. De acordo com a Comscore, 007 fez 6,9 milhões de reais entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, levando aos cinemas 321.800 espectadores. Fazendo inveja a James Bond, os carrões de Vin Diesel em Velozes e Furiosos 9 ainda ocupam o posto de melhor estreia em tempos pandêmicos, com 12,5 milhões de reais, seguidos de Viúva Negra, com 11,8 milhões e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com 9,5 milhões.

O filme, porém, ainda promete. De acordo com a Universal Pictures, a despedida de Daniel Craig do famoso espião britânico se tornou o primeiro lançamento pandêmico de Hollywood a gerar mais de 100 milhões de dólares sem a China nem os Estados Unidos, os maiores mercado de cinema do mundo. Disponível em 54 mercados estrangeiros, 007 – Sem Tempo para Morrer abocanhou nas bilheterias internacionais 119 milhões de dólares. Os números de bilheteria prometem crescer significativamente, com o lançamento em países como França, Rússia e Estados Unidos nos próximos dias, e na China no final do mês.

A popularidade da franquia de James Bond está refletindo o sucesso internacional do filme. Ao contrário do Brasil, o longa garantiu a melhor estreia desde o início da pandemia em 21 países, incluindo Hong Kong e Alemanha, com 2,9 milhões de dólares e 14,7 milhões de dólares, respectivamente. Para os expositores britânicos Sem Tempo para Morrer veio como um sopro de alívio e esperança, já que as estreias de Bond são um grande evento para o país. No último final de semana, a produção arrecadou na Irlanda e nas terras da rainha um total de 25,6 milhões de dólares.