Nova live de Marcius Melhem terá como convidada a comediante Fafy Siqueira

Marcius Melhem, ex-diretor de humor da Globo, transformou suas redes sociais numa grande tribuna em defesa de sua honra, manchada após as denúncias de assédio sexual feitas por oito atrizes, sendo a mais conhecida delas Dani Calabresa. Há mais de dois anos o caso vem correndo na Justiça, sem conclusão. Até hoje, Melhem foi sequer indiciado como réu no inquérito criminal que corre na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio de Janeiro.

Ele nega todas as acusações, atribuindo as denúncias a um complô de um grupo que teria tornado público o caso devido a desentendimentos profissionais e amorosos, depois de registrar as queixas internamente na Globo, no departamento de compliance da empresa. Conforme demonstrou uma reportagem de VEJA publicada no mês passado, a emissora declarou à Justiça em processo movido contra a emissora pelo Ministério Público do Trabalho que fez uma minuciosa investigação a respeito do caso e, com base em informações prestadas por pessoas contra e a favor de Melhem, concluiu o seguinte: “restou, de fato, constatada a inadequação do artista com seus subordinados, sem que fosse possível comprovar a prática deliberada de assédio sexual, dados os contornos legais que a conduta exige para sua caracterização”.

Em seu canal no YouTube o ex-diretor vem desconstruindo as acusações sobre assédio sexual, uma a uma. Nas transmissões, aponta contradições das supostas vítimas e exibe um conjunto enorme de provas contra elas. Não raro, cada um desses vídeos supera a marca de 100 000 visualizações. Esse movimento de defesa mudou boa parte da percepção da opinião pública sobre o caso, a ponto de as acusadoras serem chamadas por vários internautas como “denunciantes de Taubaté” e comparadas ao caso Amber Heard.

Em maior ou menor escala, o escândalo repercutiu negativamente nas vidas de todos os envolvidos — obviamente, Melhem foi quem contabilizou os maiores prejuízos. Ator e roteirista, ele foi um dos principais responsáveis por renovar o humor na emissora e por isso acabou sendo alçado à chefia desse departamento na Globo. Antes das denúncias de assédio sexual, que foram levadas a público pela primeira vez pela advogada Mayra Cotta, era tido como o “novo Chico Anísio” da TV. Em paralelo ao seu trabalho de defesa, Melhem começou a dar os primeiros passos para a retomada de sua vida profissional, interrompida após o encerramento do contrato com a Globo, em agosto de 2020, em meio às denúncias.

Na última terça, 13, Melhem realizou uma live em seu canal de YouTube com Carlos Alberto Nóbrega, comandante de “A Praça é Nossa”, no SBT. Em uma linha semelhante, com Melhem promovendo uma conversa descontraída para relembrar grandes clássicos da TV brasileira, ele terá uma convidada na transmissão prevista para este domingo, dia 18, às 18h, no canal de YoutTube (omarciusmelhem). Trata-se de Fafy Siqueira, uma das comediantes mais conhecidas do país, com participações em “A Praça é Nossa” e programas como “Escolinha do Professor Raimundo” e “Zorra Total”. Ensaiando no momento um musical ao lado de Miguel Falabella, Fafy está prestes a completar 40 anos de carreira e 70 de vida.