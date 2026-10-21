Nova cinebiografia de Michael Jackson prepara abordagem de tema polêmico

O ator Jaafar Jackson indicou que Michael 2, a continuação da cinebiografia sobre seu tio, Michael Jackson, irá abordar as polêmicas acusações de abuso sexual contra o astro. “Acho que o segundo filme vai dar ainda mais perspectiva do ponto de vista (de Michael), porque, no fim das contas, sempre vem do ponto de vista de outra pessoa”, disse Jaafar à revista GQ Middle East.

Considerado um dos principais artistas musicais da história, Michael Jackson enfrentou acusações de abuso sexual infantil ao longo de sua trajetória. A primeira acusação ocorreu em 1993, sendo encerrada com um acordo extrajudicial no ano seguinte. Michael foi absolvido de outros processos em 2005.

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