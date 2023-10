Nobel de Literatura: autora chinesa lidera apostas; confira os cotados

Atualizado em 4 out 2023, 10h50 - Publicado em 4 out 2023, 10h33

Por Amanda Capuano Atualizado em 4 out 2023, 10h50 - Publicado em 4 out 2023, 10h33

Principal honraria do universo literário, o Nobel da Literatura movimenta, anualmente, as casas de apostas, que buscam acertar qual será o próximo laureado. Em 2022, a escolhida da Academia foi a francesa Annie Ernaux, que já aparecia há algum tempo entre as apostas. O prêmio desse ano será anunciado na quinta-feira, 5, e alguns nomes despontam como favoritos. Os mais cotados são o norueguês Jon Fosse e a chinesa Can Xue. O australiano Gerald Murnane e o nigeriano Ngũgĩ wa Thiong’o também aparecem bem posicionados.

A lista conta ainda com nomes recorrentes, como o japonês Haruki Murakami e o indiano Salman Rushdie, que despontou como favorito no ano passado depois de ser esfaqueado e ficar entre a vida e a morte meses antes da cerimônia. Esse ano, os dois aparecem mais abaixo nas pesquisas, mas seguem na lista de possíveis vencedores. Entre as mulheres, depois de Can Xue, a melhor posicionada é a poetisa canadense Anne Carson.

Líder na NicerOdds, Jon Fosse nasceu em 1959 e cresceu em uma pequena fazenda em Strandebarm, no oeste da Noruega. Fosse estudou literatura na Universidade de Bergen, e é admirado pela versatilidade: escritor em tempo integral durante boa parte da vida, redigiu romances, peças de teatro, poemas, contos, ensaios e livros infantis. Sua obra já foi traduzida em mais de 50 idiomas, e suas peças foram encenadas em teatros de todo o mundo. Entre os principais romances do autor, destaca-se obras como Septology, um romance dividido em sete partes, e publicado em três volumes que é o exemplar máximo da “prosa lenta” do autor, marcada por reflexões, monólogos internos e um ritmo vagaroso. Ele também colaborou com a tradução de uma edição da bíblia para o norueguês, e é convertido ao catolicismo.

A chinesa Can Xue, por sua vez, aparece como favorita no ranking da Betsson, que também tem fama de “prever” o laureado. Nascida em 1953 em Changsha, ela interrompeu os estudos formais ainda no ensino básico, depois que os pais foram perseguidos e presos pelo governo no final dos anos 1950. Autodidata, ela se interessou por literatura e passou a investir na escrita. Seu primeiro conto foi publicado em 1983 e desde então não parou. Xue é conhecida especialmente pelos contos, mas também escreveu romances, novelas e críticas literárias. Em relação ao estilo, ela costuma ser descrita como uma autora de vanguarda, com uma escrita experimental que rompe com o realismo da literatura chinesa moderna.

Embora as casas de apostas, de maneira geral, indiquem bons palpites, os vencedores do Nobel nem sempre são os mais cotados. Algumas vezes, inclusive, a academia surpreende na escolha: em 2021, por exemplo, laureou o especialista em literatura pós-colonial Abdulrazak Gurnah, que aparecia pouco nos rankings de aposta. É esperar para ver.

