Nívea Maria expõe casamento abusivo com ator: ‘Agressão e grosseria’

Nívea Maria, 79, relembrou o casamento de 30 anos com o diretor Herval Rossano (1935-2007) que, segundo ela, teve bons momentos, mas desandou no fim. “O casamento com o Herval foi bem longo, mas também quase todos [os meus relacionamentos] foram com atores e diretores, gente da mesma carreira. Havia uma compreensão dessa loucura que é a nossa rotina e horários. Senão não dá, não. Claro que teve problema, ninguém vive só nas nuvens e maravilhosamente bem, mas tinha respeito um pelo outro. Esse último casamento foi de 30 anos, mas digamos que na verdade foi só de 15. Os primeiros 15 foram de uma amizade muito legal, porque ele trabalhava muito e eu também. A gente se respeitava, gostava um do outro e o casamento foi. Os outros 15, não. Tivemos problemas conjugais e de relacionamento”, contou em entrevista ao site Quem.

Na sequência, a atriz fez uma declaração mais contundente sobre as situações que enfrentou como mulher. “De tudo isso que você ouve falar hoje em dia –de agressão e de grosseria com a mulher–, acho que não tem nada que eu não tenha tido a experiência e conseguido sair saudável e agradecendo por estar com saúde mental e física”, afirmou.

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