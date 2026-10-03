🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Cultura

Nicolas Cage dispara contra a Marvel e resgata antiga polêmica de Hollywood

Ator detonou produtora norte-americana

Por Flávio Monteiro 3 out 2026, 12h00
Nicolas Cage, ator de meia-idade, sorri levemente para a câmera, usando um blazer preto sobre uma camisa preta aberta. Ele tem cabelo castanho penteado para cima e um semblante amigável. Ao fundo, um banner azul com letras brancas desfocadas. Ele segura um objeto azul escuro na mão direita
Nicolas Cage (Gilbert Flores/IndieWire/Getty Images)
Continua após publicidade
Nicolas Cage dispara contra a Marvel e resgata antiga polêmica de Hollywood Priorize VEJA no Google

Não é estranho que muitos nomes de destaque torçam o nariz para os filmes de super-herói feitos pela Marvel. O mais recente foi o ator Nicolas Cage, que disse enxergar o universo como um espetáculo superfinanciado e constrangedor, semelhante à WWE, famosa organização americana de luta livre roteirizada.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

“Quando vejo esses atores com mais de 50 anos, inteligentes e notavelmente talentosos, vestindo roupas ridículas e se preparando para a luta – vamos ser sinceros, tudo vai direto à luta –, é difícil para mim não lembrar que o MCU está se tornando uma WWE bem financiada e glorificada”, disse ele durante uma convenção de fãs no Texas.

Embora Cage tenha relação com essas produções, tendo estrelado recentemente a série Spider-Noir e protagonizado dois filmes de Motoqueiro Fantasma, o ator não demonstra muito pudor ao criticar o gênero. Segundo ele, sua participação no universo alternativo do Aranha aconteceu principalmente por razões estéticas. “Eu queria tentar criar uma essência de alguns dos meus atores favoritos da velha guarda”, disse à Variety. “Porque eu queria incorporar esse estilo – Bogart, Cagney, Edward G. Robinson – e elaborei minha atuação para se encaixar no formato preto e branco.”

Siga
Continua após a publicidade

Cage é apenas mais um entre vários nomes de renome a criticar o universo. O célebre Martin Scorsese chegou a afirmar, em um artigo de opinião publicado pelo The New York Times, que os filmes da Marvel não são “o cinema de seres humanos buscando transmitir experiências emocionais” e que se assemelham mais a “parques temáticos”.

“Muitos dos elementos que definem o cinema como eu o conheço estão presentes nos filmes da Marvel. O que não está lá é revelação, mistério ou perigo emocional genuíno. Nada está em risco. As imagens são feitas para satisfazer um conjunto específico de demandas e são projetadas como variações sobre um número finito de temas”, disse o diretor de O Irlandês.

Continua após a publicidade

Quem também criticou as produções foi Ridley Scott, que as classificou como “fodidamente entediantes” em entrevista ao Deadline. “Fala sério. Eles são quase todos salvos por efeitos especiais, e isso está ficando chato para todo mundo que trabalha com efeitos especiais, se você tiver dinheiro”, disse o diretor de Alien.

Quentin Tarantino também foi crítico, embora tenha adotado um tom menos ácido que seus companheiros. “Eu não os odeio. Mas eu não os amo. Quer dizer, olha, eu colecionava muito quadrinhos da Marvel quando era criança. Tem um aspecto que, se esses filmes tivessem saído quando eu estava na casa dos 20 anos, eu ficaria muito feliz e os amaria. [Mas] eles não seriam os únicos filmes sendo feitos, seriam esses filmes entre outros. Estou quase com 60 anos, então não estou tão empolgado com eles”, pontuou.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Cinema
Gente
Martin Scorsese
Marvel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).