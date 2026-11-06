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Cultura

Neymar Pai é anunciado como CEO do Santos

Empresário também será responsável pela gestão das carreiras dos jogadores da base alvinegra

Por Flávio Monteiro 6 nov 2026, 17h49
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Neymar Pai (Reprodução/Instagram)
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Neymar Pai é anunciado como CEO do Santos Priorize VEJA no Google

Neymar Pai foi anunciado como o novo CEO do Santos nesta sexta-feira, 6. A função permite que o empresário ocupe uma posição de destaque no planejamento do clube para o restante do ano, e a tendência é de que ele siga para 2027 caso o presidente Marcelo Teixeira seja reeleito. O executivo também irá ser o presidente do Instituto Meninos da Vila, entidade dedicada à gestão das carreiras dos jogadores da base do alvinegro.

“Essa posição está sendo formada para que a gente possa ajudar o Santos nessa reta final de final de ano. Para que a gente possa planejar o Santos para o ano que vem já com as possibilidades que nós temos hoje”, afirmou Neymar Pai. “Hoje a gente conseguiu formar um clube, formar um elenco bem possível para estar disputando todos os campeonatos que o Santos tem para o ano seguinte”, completou.

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