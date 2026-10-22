Ney Matogrosso adia show após cirurgia

Ney Matogrosso precisou adiar o show que faria em Tiradentes, Minas Gerais, no sábado, 24. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor contou que passou por uma cirurgia. “O médico me proibiu de trabalhar neste próximo mês. Não é nada grave, mas é uma coisa demoradinha, que já está começando a consertar, mas ainda não está consertada”, afirmou.]

Não foram divulgados detalhes sobre o procedimento. A apresentação desta semana, com os 3 000 ingressos esgotados, foi remarcada para 27 de fevereiro de 2027. Em nota, o festival Planeta Tiradentes, responsável pela organização, informou que os ingressos comprados valem para a nova data. Quem optar pelo cancelamento pode fazer a solicitação pela plataforma Ticket360.

“Sabemos o quanto esse encontro era aguardado, mas a saúde e a recuperação do Ney são a prioridade. Desejamos que ele se recupere o quanto antes e receba todo o carinho do nosso público”, diz o texto dos organizadores.

Continua após a publicidade

Em 30 de janeiro, o cantor estreia no Nubank Parque, em São Paulo, a turnê 85 Anos de Ousadia, em que revisita mais de cinco décadas de carreira. Ney também tem shows confirmados em Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife em 2027.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial