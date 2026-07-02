New Order anuncia show único no Brasil: saiba data e preços
Banda é um dos maiores símbolos da música oitentista, dona de hits como ‘Bizarre Love Triangle’ e ‘Age of Consent’
Ícone da New Wave dos anos 1980, a banda New Order confirmou que apresentará show único no Brasil no segundo semestre de 2026. O espetáculo acontece em São Paulo, no dia 25 de novembro, e terá como palco o Espaço Unimed, na região oeste da capital paulista.
A organização do evento fica a cargo da gravadora e produtora Balaclava Records em parceria com a Music On Events. O show de abertura será comandado pelos Jovens Ateus, banda brasileira de pós-punk formada em 2020 no Paraná.
Ingressos já podem ser adquiridos pela plataforma Ticketmaster, enquanto o ponto de venda presencial é o Shopping Ibirapuera. Confira os preços:
- Pista: R$ 520 (inteira) / R$ 260 (meia-entrada)
- Pista Premium: R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia-entrada)
- Mezanino: R$ 900 (inteira) / R$ 450 (meia-entrada)
- Camarote B: R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia-entrada)
- Camarote A: R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia-entrada)
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