Nasce o primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono

Sean Ono Lennon e a modelo Charlotte Kemp Muhl anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal nesta quarta-feira, 2, pelo Instagram. Aurelius é o primeiro neto de Yoko Ono com o integrante dos Beatles John Lennon, morto em 1980 em Nova York.

“Criamos um ser humano! Seu nome é Aurelius! Obrigado”, comemorou o cantor, ao compartilhar fotos do bebê.

Charlotte também divulgou imagens segurando o filho em frente a um lago. “A privação de sono só aumenta o surrealismo… Dicas sobre técnicas para arrotar são bem-vindas”, brincou a modelo, na publicação.

Sean é filho do segundo casamento de John Lennon, com a artista plástica Yoko Ono. Ele tem como padrinho o cantor britânico Elton John, que era grande amigo do pai. Antes de Sean, o integrante dos Beatles teve um filho com a sua primeira esposa, Cynthia Powell. Julian Lennon, nascido em 1963, também seguiu a carreira musical.

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A notícia foi celebrada no mundo da música. O baterista Zak Starkey, filho de Ringo Starr, escreveu “Incrível” nos comentários da postagem. A madrinha do punk rock, Patti Smith, também desejou felicidades ao casal. O ex-assessor de John Lennon e Yoko Ono, Elliot Mintz, escreveu: “Existem alguns momentos na vida que são perfeitos. Este é um deles.”

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Sean, 50, e Charlotte, 39, estão juntos desde 2007, depois de se conhecerem nos bastidores do festival Coachella, na Califórnia. O casal já trabalhou em projetos musicais juntos, incluindo a banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

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Em maio, Sean lançou seu trabalho mais recente, o álbum The Great Parrot-Ox and the Golden Egg of Empathy, criado em colaboração com o músico Les Claypool, da banda Primus. Em dezembro, Ono Lennon também falou que se considera guardião do legado do pai. “Eu estou apenas fazendo o meu melhor para garantir que a geração mais jovem não se esqueça dos Beatles e de John e Yoko”, declarou ao programa Sunday Morning, da CBS.