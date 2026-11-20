De segunda a sexta, os programas de celebridades da TV aberta comentam contratações, demissões e trocas de elenco. Na semana da Consciência Negra, cabe olhar para as próprias bancadas: quem as emissoras contratam para dar essas notícias todos os dias? Na Band, Janaína Nunes tem espaço fixo no Melhor da Tarde. Sua presença põe em evidência uma pergunta incômoda para o segmento: quantos negros ocupam cadeiras fixas nas atrações vespertinas?

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Na dramaturgia, já é possível medir parte da mudança. A TV Globo criou uma diretoria de Inovação e Diversidade em Conteúdo e adotou metas de inclusão. Um levantamento da coluna GENTE identificou ao menos um protagonista negro em cada novela inédita da emissora em 2025. O avanço aparece em quem ocupa o centro da história. Nas bancadas de entretenimento, medida igualmente concreta seria contar quem tem lugar fixo, frequência no ar e contrato com a emissora. E, nesse quesito, a televisão brasileira ainda é um fiasco.

Uma exceção à regra

Nos programas de notícias sobre famosos nas tardes da TV aberta, como Melhor da Tarde (Band), Fofocalizando (SBT) e A Tarde é Sua (RedeTV!), Janaína segue como a única jornalista negra contratada com presença diária na televisão brasileira.

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Para medir o espaço real dado a profissionais negros nesse segmento, é preciso observar quem integra as equipes regulares, com que frequência aparece e em que condições trabalha. A bancada é a parte visível de uma decisão de emprego: há diferença entre quem é chamado para uma participação pontual e quem tem espaço para apurar, entrevistar e comentar ao longo da semana. Um integrante fixo é o rosto do compromisso da emissora com a diversidade e constrói relação contínua com o público.

No A Tarde é Sua, da RedeTV!, quando a produção foi questionada no passado sobre a falta de representatividade, a justificativa da equipe foi a de que já havia contado com um jornalista negro, mas que a Globo o havia “roubado”. O profissional em questão é Thiago Oliveira, que hoje integra o É de Casa, aos sábados. É como se em um país de maioria negra e parda, Thiago fosse o único jornalista negro disponível.

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Substituições problemáticas

Na Band, durante anos, sob o comando de Cátia Fonseca, o Melhor da Tarde permaneceu sem nenhum integrante negro na bancada. Os poucos que deram o ar da graça foram convidados para participações esporádicas.

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Já no SBT, a trajetória de Cariúcha ajuda a entender o cenário. Ela deixou o Fofocalizando, onde integrava o elenco fixo, e foi contratada pela RedeTV! para comandar o SuperPop, exibido nas noites de quarta-feira. A mudança lhe deu o comando de uma atração própria e alterou o horário em que o público a vê, mas lhe tirou a presença diária na casa dos telespectadores. A contratação de sua substituta, a influenciadora Carol Lekker, passou longe de ter a diversidade como critério. Sem experiência profissional, formação e o carisma da antecessora, acabou demitida depois de sucessivos vexames públicos que constrangeram os colegas de sofá. Karol Morais é um nome que vem se destacando no ar, ainda que não seja contratada.

A responsabilidade pela falta de apresentadores negros nos programas vespertinos passa pelas emissoras, pelo público e pelas marcas que compram espaço publicitário nessas atrações. O público pode cobrar quem tem lugar fixo na bancada. Os anunciantes podem levar essa mesma pergunta à mesa de negociação, onde se decide para onde vai a verba de mídia. Há contradição quando uma empresa promove programas de diversidade, celebra representatividade em suas campanhas e, na hora de escolher onde anunciar, deixa esse compromisso fora dos critérios de investimento.

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