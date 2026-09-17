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Cultura

‘Nárnia’: Visual de Aslan em nova adaptação da Netflix é revelado

Leão místico é figura central aos livros de C. S. Lewis e aos três filmes lançados entre 2005 e 2010

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h43 | Atualizado em 17 set 2026, 12h58
Leão majestoso com juba volumosa, rugindo com a boca aberta, em pé sobre rochas escuras. O céu ao fundo está em tons de laranja e amarelo, com nuvens esparsas, e montanhas distantes em tons terrosos. A cena transmite poder e grandiosidade
O Aslan de 'As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa' (//Divulgação)
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A aguardada adaptação de As Crônicas de Nárnia dirigida por Greta Gerwig chega aos cinemas em fevereiro de 2027, e a primeira imagem do novo leão Aslan acaba de ser divulgada pela revista Empire. Diferente daquele que esteve presente nos três filmes lançados entre 2005 e 2010, o personagem agora tem uma pele coberta por mosaicos e realces que vão além do simples pelo, mais parecidos com as penas de aves. O detalhe mais chamativo, porém, não está na foto: a voz da criatura será da vencedora do Oscar Meryl Streep.

Gerwig explicou a escolha da atriz à revista: “Eu queria alguém que já estivesse acima dos 70 e, portanto, tivesse uma sabedoria que só vem com a experiência, mas que também pudesse canalizar o maravilhamento de uma criança. Outro requisito era ser uma das melhores atrizes da história — e essa lista não é muito longa”.

O filme de Gerwig adaptará o primeiro livro das Crônicas de C. S. Lewis, que jamais foi levado às telas. O Sobrinho do Mago acompanha o garoto Digory (David McKenna) e sua vizinha Polly (Beatrice Campbell) que — tal qual Edmundo, Susana e companhia — encontram uma passagem para o mundo mágico de Nárnia. Também estão confirmados no elenco Carey Mulligan, Daniel Craig, Emma Mackey e Ciarán Hinds.

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O filme chegará ao catálogo da Netflix após permanecer dois meses em cartaz, em 2 de abril de 2027.

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