‘Nárnia’: Visual de Aslan em nova adaptação da Netflix é revelado

Ler Resumo





A nova adaptação de As Crônicas de Nárnia, dirigida por Greta Gerwig, chega em 2027 com uma grande novidade: Meryl Streep dará voz a Aslan. A revista Empire divulgou a primeira imagem do leão, que surge com pele coberta por mosaicos. O filme, baseado no livro inédito O Sobrinho do Mago, será lançado nos cinemas e depois na Netflix.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A aguardada adaptação de As Crônicas de Nárnia dirigida por Greta Gerwig chega aos cinemas em fevereiro de 2027, e a primeira imagem do novo leão Aslan acaba de ser divulgada pela revista Empire. Diferente daquele que esteve presente nos três filmes lançados entre 2005 e 2010, o personagem agora tem uma pele coberta por mosaicos e realces que vão além do simples pelo, mais parecidos com as penas de aves. O detalhe mais chamativo, porém, não está na foto: a voz da criatura será da vencedora do Oscar Meryl Streep.

Gerwig explicou a escolha da atriz à revista: “Eu queria alguém que já estivesse acima dos 70 e, portanto, tivesse uma sabedoria que só vem com a experiência, mas que também pudesse canalizar o maravilhamento de uma criança. Outro requisito era ser uma das melhores atrizes da história — e essa lista não é muito longa”.

O filme de Gerwig adaptará o primeiro livro das Crônicas de C. S. Lewis, que jamais foi levado às telas. O Sobrinho do Mago acompanha o garoto Digory (David McKenna) e sua vizinha Polly (Beatrice Campbell) que — tal qual Edmundo, Susana e companhia — encontram uma passagem para o mundo mágico de Nárnia. Também estão confirmados no elenco Carey Mulligan, Daniel Craig, Emma Mackey e Ciarán Hinds.

Continua após a publicidade

O filme chegará ao catálogo da Netflix após permanecer dois meses em cartaz, em 2 de abril de 2027.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial