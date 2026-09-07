Nanda Marques comenta cenas ‘sem ciúme’ de José Loreto em ‘Quem Ama Cuida’

Nanda Marques, que faz a personagem Bruna em Quem Ama Cuida, chegou ao Rock in Rio, na noite dessa semana, feira 7, para assistir ao show de Gilberto Gil, acompanhada de José Loreto, seu namorado. Ela comentou sobre as cenas que poderiam provocar ciúme em ambos, já que os dois estão na trama das 9 da TV Globo. “Não tem nada disso, a gente se entende, se respeita muito bem, é uma relação de respeito recíproco. É tudo lindo entre a gente, viemos curtir juntos esse festival”, disse ela.

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