Musical de Alanis Morissette é nova vítima da ômicron na Broadway

A variante ômicron fez mais uma grande vítima na Broadway. O musical Jagged Little Pill, inspirado nas canções de Alanis Morissette, não será mais encenado. Os motivos, segundo os organizadores, são o “número elevado de resultados positivos para o teste de Covid no elenco” e “a disseminação da variante omicron”.

O musical de rock, que fala sobre questões sociais contemporâneas, era uma das maiores atrações da Broadway, em Nova York, desde o retorno das apresentações, em outubro. O show, que estreou no final de 2019, foi indicado a 15 prêmios Tony e ganhou dois. A peça, no entanto, não chegou a ficar longos períodos em cartaz, pois foi cancelada logo no início da pandemia.

“Estamos consternados com o que parece ser outra crise substancial de saúde pública e, devido à detecção de vários casos positivos de Covid-19 dentro da empresa, precisamos priorizar a saúde e a segurança do elenco, da equipe e de toda a equipe que trabalha Jagged Little Pill”, diz um trecho do comunicado.

O musical pegou carona na enorme popularidade do álbum homônimo, um dos mais famosos de Alanis Morissette. Mas, com um orçamento de 14 milhões de dólares, a atração não conseguiu recuperar o investimento até o momento.