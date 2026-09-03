Murilo Huff paga ‘diária’ para filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff contou como tem ensinado educação financeira ao seu filho, Léo, 6 anos, fruto da relação com Marília Mendonça (1995-2021). Segundo o sertanejo, ele instituiu uma rotina de tarefas para o pequeno na fazenda da família e em casa, estipulando uma “diária” de 50 reais para cada dia em que Léo cumprir suas obrigações. O objetivo seria fazer com que o menino compreenda o valor do trabalho e do dinheiro.

“Para incentivar, para ele entender que, para ganhar, tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como ganhar”, explicou Huff, em entrevista a um podcast. As tarefas variam desde ajudar com os animais no campo até organizar o próprio quarto e arrumar a cama quando estão na cidade.

Um exemplo citado pelo cantor foi quando os dois assistiam a um leilão de animais a pela televisão. Na ocasião, Léo se interessou por uma vaca. Em vez de comprar o animal, Murilo propôs um desafio ao filho: “Falei: ‘Você que vai comprar’. O valor da parcela deu 300 reais. Perguntei para ele: ‘Se é 300 reais e você ganha 50 reais por dia, quantos dias você tem que trabalhar no mês?’. Ele fez a conta e respondeu que seis. Então combinamos que ele vai pagar com o dinheiro dele”.

Huff ressaltou que a preocupação com o aprendizado financeiro é ainda mais importante pelo fato de Léo ser o único herdeiro do patrimônio deixado por Marília Mendonça, avaliado em cerca de 500 milhões de reais. “Ele tem que aprender ainda mais, né? Porque não é infinito [o dinheiro]. Então acho que ele precisa ter um bom direcionamento para poder gerir tudo isso e tomar as decisões corretas na vida dele”, refletiu.

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