Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Cultura

Morre William Orbit, produtor musical de Madonna e Blur, aos 69 anos

Artista produziu o premiado álbum Ray of Light, da rainha do pop

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h20 | Atualizado em 7 ago 2026, 11h42
Homem branco de cabelo castanho curto e óculos escuros, vestindo camisa preta e blazer preto, posa em frente a uma parede branca com logotipos de marcas como British Council e Financial Times
O produtor musical William Orbit, em 2012  (Reproduçãp/Getty Images)
Continua após publicidade
Morre William Orbit, produtor musical de Madonna e Blur, aos 69 anos Priorizar nos meus resultados Google

William Orbit, produtor musical de Madonna e Blur, morreu em casa no dia 23 de julho, aos 69 anos. A notícia foi confirmada pela família do artista, em um comunicado publicado nas redes sociais. “Ele fará muita falta para nós e para tantos outros cujas vidas ele tocou através de sua música, amizade e bondade.”, disse o comunicado. A causa da morte não foi divulgada. Orbit produziu o premiado álbum Ray of Light (1998), de Madonna, e chegou a receber o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop ao lado da rainha do pop. Ele também produziu o disco 13 (1999), de Blur.

A família de Orbit pediu privacidade neste momento delicado: “Estamos profundamente entristecidos com a sua partida. Sentiremos muito a sua falta, assim como tantas outras pessoas cujas vidas ele tocou através da sua música, amizade e bondade. Pedimos gentilmente que a privacidade da família e dos amigos próximos de William seja respeitada durante este momento difícil”.

William Mark Wainwright nasceu em Londres em 15 de dezembro de 1956. Além de produtor, ele era compositor e multi-instrumentista, especializado em música eletrônica. Orbit também assinou trabalhos com Britney Spears, Beck, Queen, U2 e Ricky Martin.

https://www.instagram.com/p/DbvPBoeDCAz/

Siga
Continua após a publicidade

Nos comentários da publicação, artistas e fãs lamentaram a partida do produtor. Melanie C, integrante das Spice Girls, comentou: “Que honra ter trabalhado com este grande homem. Enviando todo o meu amor”.

https://www.youtube.com/watch?v=x3ov9USxVxY

Continua após a publicidade

Quem foi William Orbit?

Nascido em Shoreditch, no leste de Londres, William Orbit construiu uma carreira marcada pela capacidade de transitar entre a música eletrônica, o pop e a produção experimental. Compositor, produtor e multi-instrumentista, ele se tornou conhecido tanto pelos trabalhos autorais quanto pelas colaborações com alguns dos maiores artistas da música internacional. Ao longo de décadas, sua assinatura esteve associada a arranjos eletrônicos sofisticados e a uma maneira particular de transformar canções pop.

A trajetória começou a ganhar forma nos anos 1980, quando Orbit integrou o grupo Torch Song ao lado de Laurie Mayer. Os dois também participaram da criação do Guerilla Studios, instalado em uma antiga escola na região de Harrow. O espaço tornou-se um ponto de encontro para músicos e artistas alternativos. Em 1989, Orbit criou ainda a Guerilla Records, consolidando sua atuação em uma cena independente que explorava novas possibilidades para a música eletrônica.

Continua após a publicidade

Nos anos seguintes, o músico ampliou seu trabalho autoral e passou a assinar projetos como Strange Cargo e Bassomatic. Com este último, alcançou repercussão com a faixa Fascinating Rhythm. Orbit também ganhou notoriedade como remixador: entre seus trabalhos está uma releitura de Batdance, de Prince, associada à trilha de Batman, de 1989. Outro projeto marcante foi Pieces in a Modern Style, no qual reinterpretou obras clássicas em linguagem eletrônica. Sua versão de Adagio for Strings, de Samuel Barber, posteriormente remixada por Ferry Corsten, tornou-se especialmente conhecida na cena dance.

Continua após a publicidade

A consolidação de William Orbit como produtor de grandes estrelas ocorreu principalmente a partir dos anos 1990. Ele trabalhou com artistas e grupos como All Saints, Sugababes, Pink, Robbie Williams e U2, além de manter uma longa parceria profissional com Madonna. Entre os trabalhos associados ao produtor estão Pure Shores, Black Coffee e Electrical Storm. A colaboração com Madonna ganhou novo capítulo quando Orbit participou da produção do álbum MDNA, lançado em 2012.

Paralelamente à produção pop, Orbit manteve uma carreira voltada à música instrumental e a projetos de caráter experimental. Lançou álbuns como

Continua após a publicidade

Hello Waveforms e My Oracle Lives Uptown e, em 2007, apresentou uma composição para orquestra executada pela Orquestra Filarmônica da BBC, em Manchester. Também desenvolveu projetos para rádio e compilou trabalhos ligados à música eletrônica, reforçando uma trajetória que nunca ficou restrita ao formato tradicional do pop. Mais do que um produtor de sucessos, Orbit se tornou um dos nomes que ajudaram a estabelecer uma ponte entre a experimentação eletrônica e o mercado pop de grande alcance.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Madonna
Música
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).