Morre William Orbit, produtor musical de Madonna e Blur, aos 69 anos

William Orbit, produtor musical de Madonna e Blur, morreu em casa no dia 23 de julho, aos 69 anos. A notícia foi confirmada pela família do artista, em um comunicado publicado nas redes sociais. “Ele fará muita falta para nós e para tantos outros cujas vidas ele tocou através de sua música, amizade e bondade.”, disse o comunicado. A causa da morte não foi divulgada. Orbit produziu o premiado álbum Ray of Light (1998), de Madonna, e chegou a receber o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop ao lado da rainha do pop. Ele também produziu o disco 13 (1999), de Blur.

A família de Orbit pediu privacidade neste momento delicado: “Estamos profundamente entristecidos com a sua partida. Sentiremos muito a sua falta, assim como tantas outras pessoas cujas vidas ele tocou através da sua música, amizade e bondade. Pedimos gentilmente que a privacidade da família e dos amigos próximos de William seja respeitada durante este momento difícil”.

William Mark Wainwright nasceu em Londres em 15 de dezembro de 1956. Além de produtor, ele era compositor e multi-instrumentista, especializado em música eletrônica. Orbit também assinou trabalhos com Britney Spears, Beck, Queen, U2 e Ricky Martin.

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Nos comentários da publicação, artistas e fãs lamentaram a partida do produtor. Melanie C, integrante das Spice Girls, comentou: “Que honra ter trabalhado com este grande homem. Enviando todo o meu amor”.

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Quem foi William Orbit?

Nascido em Shoreditch, no leste de Londres, William Orbit construiu uma carreira marcada pela capacidade de transitar entre a música eletrônica, o pop e a produção experimental. Compositor, produtor e multi-instrumentista, ele se tornou conhecido tanto pelos trabalhos autorais quanto pelas colaborações com alguns dos maiores artistas da música internacional. Ao longo de décadas, sua assinatura esteve associada a arranjos eletrônicos sofisticados e a uma maneira particular de transformar canções pop.

A trajetória começou a ganhar forma nos anos 1980, quando Orbit integrou o grupo Torch Song ao lado de Laurie Mayer. Os dois também participaram da criação do Guerilla Studios, instalado em uma antiga escola na região de Harrow. O espaço tornou-se um ponto de encontro para músicos e artistas alternativos. Em 1989, Orbit criou ainda a Guerilla Records, consolidando sua atuação em uma cena independente que explorava novas possibilidades para a música eletrônica.

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Nos anos seguintes, o músico ampliou seu trabalho autoral e passou a assinar projetos como Strange Cargo e Bassomatic. Com este último, alcançou repercussão com a faixa Fascinating Rhythm. Orbit também ganhou notoriedade como remixador: entre seus trabalhos está uma releitura de Batdance, de Prince, associada à trilha de Batman, de 1989. Outro projeto marcante foi Pieces in a Modern Style, no qual reinterpretou obras clássicas em linguagem eletrônica. Sua versão de Adagio for Strings, de Samuel Barber, posteriormente remixada por Ferry Corsten, tornou-se especialmente conhecida na cena dance.

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A consolidação de William Orbit como produtor de grandes estrelas ocorreu principalmente a partir dos anos 1990. Ele trabalhou com artistas e grupos como All Saints, Sugababes, Pink, Robbie Williams e U2, além de manter uma longa parceria profissional com Madonna. Entre os trabalhos associados ao produtor estão Pure Shores, Black Coffee e Electrical Storm. A colaboração com Madonna ganhou novo capítulo quando Orbit participou da produção do álbum MDNA, lançado em 2012.

Paralelamente à produção pop, Orbit manteve uma carreira voltada à música instrumental e a projetos de caráter experimental. Lançou álbuns como

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Hello Waveforms e My Oracle Lives Uptown e, em 2007, apresentou uma composição para orquestra executada pela Orquestra Filarmônica da BBC, em Manchester. Também desenvolveu projetos para rádio e compilou trabalhos ligados à música eletrônica, reforçando uma trajetória que nunca ficou restrita ao formato tradicional do pop. Mais do que um produtor de sucessos, Orbit se tornou um dos nomes que ajudaram a estabelecer uma ponte entre a experimentação eletrônica e o mercado pop de grande alcance.

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