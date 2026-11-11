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Cultura

Morre Stacey Keach, ator de Prison Break, aos 85 anos

Astro vinha enfrentando problemas cardíacos e faleceu na Polônia, na casa da família

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h41
Homem de meia-idade, com bigode e cabelo escuro penteado para trás, olha diretamente para a câmera. Ele veste uma camisa clara e está em frente a um mapa com nomes de cidades e ilhas, como Antilhas e Puerto Rico. A imagem é em preto e branco, com iluminação forte no rosto.
O astro Stacy Keach, conhecido por interpretar o detetive Mike Hammer (Ray Fisher/Getty Images)
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O ator americano Stacy Keach, conhecido por papéis em Prison Break e Hemingway, morreu nesta terça-feira, 11, aos 85 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Malgosia Tomassiy, em um comunicado enviado à revista Variety. O astro morreu na casa da família em Magdalenka, na Polônia, “após uma longa e difícil batalha contra um grave problema cardíaco e insuficiência cardíaca”.

“Stacy não era apenas um ator lendário, admirado e amado por públicos do mundo inteiro, mas também meu amado marido, meu companheiro e o coração da nossa família”, declarou Malgosia. Keach ganhou reconhecimento por interpretar o detetive fictício Mike Hammer e o lendário romancista americano Ernest Hemingway.

Além do cinema e televisão, o ator também teve destaque no teatro, tendo sido considerado “o melhor ator americano de clássicos desde John Barrymore” pelo The New York Times por sua interpretação de Hamlet, em 1972. Ao longo da carreira, acumulou papéis em O Legado Bourne, Nebraska, Dois Homens e Meio e chegou a atuar como dublador em Os Simpsons.

Seu personagem de maior destaque foi Mike Hammer, um investigador de personalidade forte e sempre vestido com chapéu de fedora, nas adaptações televisivas da obra de Mickey Spillane, exibidas entre 1984 e 1998. “Sempre fui e sempre serei Mike Hammer”, escreveu em sua autobiografia De Tudo um Pouco: A Vida de um Ator Dentro e Fora dos Palcos, lançada em 2013.

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Sua trajetória também foi marcada por problemas com drogas, que o levaram a passar seis meses na cadeia na Inglaterra em 1985, após ser encontrado com cocaína entre seus pertences no aeroporto. Em seu livro, Keach falou abertamente sobre a dependência química, descrevendo o momento como “o mais baixo” de sua vida.

Em 1988, viveu o laureado escritor na minissérie Hemingway, que lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Emmy. Em 2010, recebeu o prêmio Helen Hayes por sua atuação na peça Rei Lear, de Shakespeare. Seu último papel foi em Jay Kelly, no ano passado, onde interpretou o pai do personagem de George Clooney.

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