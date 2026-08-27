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Cultura

Morre Peter Cullen, dublador de ‘Transformers’, aos 85 anos

Astro ficou conhecido por dar voz ao personagem Optimus Prime na franquia original

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h32 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h00
Peter Cullen, ator de voz, sorri levemente com os braços cruzados, vestindo um terno risca de giz cinza, camisa azul clara, gravata amarela e lenço de bolso azul. Ao fundo, um caminhão azul e vermelho com chamas desenhadas
O ator e dublador Peter Cullen (Reprodução/Instagram)
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O ator e dublador canadense Petter Cullen morreu, aos 85 anos, nesta quarta-feira, 26. Conhecido por dar voz ao personagem Optimus Prime na franquia Transformers, ele faleceu em sua casa em Los Angeles, segundo informações do TMZ.

Em comunicado enviado ao portal americano, a família do artista disse: “Peter Cullen faleceu em paz, cercado por sua amada família e sempre presente nos corações de seus muitos amigos e incontáveis ​​fãs ao redor do mundo. Sua família pede que vocês honrem seu legado notável servindo suas comunidades e liderando outros com compaixão, integridade e lealdade, e que sempre se lembrem: ‘sejam fortes o suficiente para serem gentis’.” A causa da morte ainda não foi revelada.

Peter era a voz por trás do Optimus Prime, líder dos Autobots, na série animada original Transformers, da década de 1980. Anos depois, ele reprisou o papel na adaptação cinematográfica dirigida por Michael Bay e estrelada por Shia LaBeouf e Megan Fox, em 2007.

O canadense também ficou reconhecido por ser a voz por trás do Predador, clássico de 1987, e do personagem animado Mario na série original do jogo Donkey Kong. Ao longo da carreira, Peter dublou personagens icônicos, como o Bisonho em Ursinho Pooh e Monterey Jack em Tico e Teco: Os Defensores da Lei, além de KARR em Knight Rider.

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