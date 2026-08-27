Morre Peter Cullen, dublador de ‘Transformers’, aos 85 anos

O ator e dublador canadense Petter Cullen morreu, aos 85 anos, nesta quarta-feira, 26. Conhecido por dar voz ao personagem Optimus Prime na franquia Transformers, ele faleceu em sua casa em Los Angeles, segundo informações do TMZ.

Em comunicado enviado ao portal americano, a família do artista disse: “Peter Cullen faleceu em paz, cercado por sua amada família e sempre presente nos corações de seus muitos amigos e incontáveis ​​fãs ao redor do mundo. Sua família pede que vocês honrem seu legado notável servindo suas comunidades e liderando outros com compaixão, integridade e lealdade, e que sempre se lembrem: ‘sejam fortes o suficiente para serem gentis’.” A causa da morte ainda não foi revelada.

Peter era a voz por trás do Optimus Prime, líder dos Autobots, na série animada original Transformers, da década de 1980. Anos depois, ele reprisou o papel na adaptação cinematográfica dirigida por Michael Bay e estrelada por Shia LaBeouf e Megan Fox, em 2007.

O canadense também ficou reconhecido por ser a voz por trás do Predador, clássico de 1987, e do personagem animado Mario na série original do jogo Donkey Kong. Ao longo da carreira, Peter dublou personagens icônicos, como o Bisonho em Ursinho Pooh e Monterey Jack em Tico e Teco: Os Defensores da Lei, além de KARR em Knight Rider.

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